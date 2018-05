Tino: "El objetivo será competir para ascender"

El presidente del Deportivo, Tino Fernández, aprovechó el acto de presentación del nuevo director deportivo, Carmelo del Pozo, para repasar numerosos asuntos sobre el pasado, el presente y el futuro del club. Sobre la próxima temporada en Segunda, asegura que "el objetivo será competir para estar arriba y volver cuanto antes" a la máxima categoría. "Tenemos esa ilusión y en ello vamos a poner todo el empeño", prometió.



El descenso del Deportivo impide que el Fabril pueda subir, aunque se lo gane deportivamente. En este sentido, el máximo dirigente del club reiteró su voluntad de que el filial juegue la fase de ascenso pese a los intentos de otros rivales, como el Fuenlabrada, en conseguir que la Real Federación Española de Futbol se lo impida. "La posición del Deportivo tiene que ser jugar. Las normas son las que son. No veo ningun motivo para no competir hastra el final", recalcó Tino, sorprendido tras recibir esta mañana una copia de un escrito del Fuenlabrada, procedente del despacho de Javier Tebas, presidente de la Liga de Fútbol Profesional, para apartar al Fabril del play off. "Si no lo es, roza el conflito de intereses", comentó sobre la mediación del despacho de Tebas en un asunto que no depende de la LFP sino de la RFEF.

El máximo dirigente del club anunció que las obras de la fachada de Riazor no se acometerán finalmente este verano al mismo tiempo que los de las cubiertas, unos trabajos que obligarán a cerrar temporalmente la Oficina de Atención al Deportivista, en la avenida de La Habana. Eso obligará a a los aficionados a realizar las renovaciones en otro lugar, muy probablemente la oficina principal de Correos, en pleno centro de A Coruña, según avanzó Tino, que tiene previsto rebajar los precios de los abonos de la próxima campaña con respecto a los de la actual.

También se refirió a la posibilidad de convocar una junta extraordinaria, tras el anuncio de Miguel Otero de que el jueves de esta semana presentará el 5% del capital social, para debatir sobre la renovación del consejo. En cualquier caso, si se abre un proceso electoral el actual presidente tiene claro que se presentará a la reelección. Mientras tanto, asegura que el club seguirá trabajando con normalidad. "No podemos paralizar la actividad del Deportivo esperando algo que aún no se ha producido y que habrá que comprobar si está correcto y esperar unos plazos. Estamos en temporada alta de planificación", argumentó. "Haremos lo que marca la ley. A ese tema no le estoy dedicando ningún tiempo. Lo liderará el asesor juridído, y nada más. Tendrán que venir (con el 5%) y habrá que analizar para comprobar que son accionistas. Cuando llegue el momento, se plantearán los plazos", añadió esta mañana en Riazor.