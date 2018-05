Del Pozo quiere compromiso total

Carmelo del Pozo se siente "un privilegiado" por haber sido elegido por el Deportivo para ser el arquitecto del nuevo proyecto que tiene como objetivo devolver al equipo a Primera lo antes posible. "Compromiso", "ilusión", "trabajo" y "paciencia" son algunas de las palabras que más repitió durante su presentación como director deportivo blanquiazul, cargo que asume tras indemnizar de su bolsillo al Levante. "Entendí que merecía la pena arriesgar y poner de mi parte", afirmó el segoviano, insistente a la hora de resaltar la importancia de la implicación. Los futbolistas que sigan y los que lleguen formarán una plantilla de "22 jugadores", todos "comprometidos". "Busco que todo aquel que esté aquí, quiera estar y esté ilusionado por estar. No quiero ninguno atado por contrato ni obligación. Hay que mentalizarlos de que van a estar en Segunda y son de Segunda. No me vale que estés en Primera y bajes a hacernos un favor", afirmó en Riazor acompañado del presidente, Tino Fernández. "Hay que tener calma y paciencia. La Segunda es la categoría más dura y larga de todas. Buscamos, sobre todo, compromiso, y que la persona que venga al campo se sienta satisfecha de la gente que se parte la cara por el club", explicó el nuevo director deportivo del Dépor.

Quiere empaparse cuanto antes de la máxima información posible hablando con futbolistas, técnicos y otros profesionales del club antes de tomar las primeras decisiones. El nombre del entrenador que guiará al Dépor en Segunda lo anunciará una vez que finalice la Liga, que quiere "acabar con dignidad". No descarta a Clarence Seedorf, aunque para tener éxito en Segunda considera "muy importante conocer la categoría y sus pormenores". "Todo el mundo tiene opciones. La categoría te va a marcar un poco qué queremos. No hay entrenador idóneo ni director deportivo idóneo", comentó Del Pozo, respetuoso con el trabajo del holandés. Asegura que todavía no ha hablado con ningún técnico y prefiere "no poner fecha" para ese anuncio. Es una decisión clave porque, a su juicio, el entrenador "es la pieza más importante de un proyecto". "Hay que intentar acertar y tener tranquilidad para esa decisión tan importante", zanjó. Sobre el nuevo estilo, aseguró que "el estilo es saber competir".

Sea cual sea el técnico, la aspiración del Deportivo será volver a Primera al primer intento, una meta con la que, asegura, tampoco conviene obsesionarse. "El objetivo se consigue con paciencia y tranquilidad. Hay que darle mucha importancia a lo que hay que hacer. Desde la calma y tranquilidad se puede competir para llegar a ese objetivo, pero no como obsesión", recalcó el segoviano. Quiere "interrelación" entre todos los estamentos del club porque "no puede haber compartimentos estancos". En su ideario asegura tener reservado un capítulo importante a las categorías inferiores, siempre orientadas a formar jugadores para el primer equipo. "A mí me gusta la cantera. Son jugadores que suelen dar un plus y económicamente es mucho mejor para el club. El Dépor no puede traer cada año 25 jugadores de fuera", comentó Del Pozo, al que le gustaría nutrir al primer equipo de "gente gallega que entienda lo que es esto".