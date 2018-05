"Que el Fabril juegue el 'play off' de ascenso es una solemne tontería"

El Rápido ha acompañado al Fuenlabrada en la justicia deportiva y ordinaria en su cruzada para que el Fabril no juegue la fase de ascenso a Segunda. La cabeza visible del equipo vigués se explica.

- ¿Ya tienen respuesta?

-De momento, no. Lo lleva el Fuenlabrada. Soy uno del grupo, pero no dirijo ni opino nada; solo les confié a ellos la gestión.

- Pero si se la confía es porque cree en lo que hacen, ¿no?

-Ni creo ni dejo de creer. Tengo clarito que la primera culpa la tiene la Federación, porque esto es una carallada. Con la gente que hay ahí, con lo que ganan, que cometan un error como este... Y se repite año a año y nadie ha logrado curarlo. Es muy grave. ¿Que el Dépor no tiene culpa ninguna? No la tiene. ¿Que podría comportarse de otra manera? Podría, pero no puede obligarle nadie.

- ¿Entonces le asiste la razón?

-La culpa no es del Dépor. Independientemente de la actitud que pueda tomar Tino, me parece una solemne tontería porque, por ejempo, le toca jugar con el Sporting B cuando el Sporting va a ascender. ¿Qué hace el Sporting? Sale con juveniles. ¿Qué tele quiere eso? ¿Qué aliciente le das a un chico que ha hecho un año magnífico y que fue víctima del equipo A? No hay compensación porque la promoción va a ser vergonzosa. ¿Que puede hacerlo? Sí, pero el fútbol es competición. Si uno no puede ganar, es un cachondeo. El Dépor está haciendo algo ridículo. Una fase de ascenso es para ascender. Yo soy Tino y me voy a Madrid a hablar con la española (la Federación) y les digo: '¿qué hacemos compañeros porque esto es una carallada? Está mal escriturado. A mí si me dais 100 mil euros, no juego'. Y yo, en plan Caneda, voy y le reporto 50 mil a los chavales para que se vayan de vacaciones. O soy más imaginativo y les hago un mini Teresa Herrera intentando llenar Riazor con el Oporto. Lo otro es una pobreza.

- Ha habido repercusión...

-Odio este tema porque no entiendo como Vigo y A Coruña pueden andar todo el día así. Yo soy mitad y mitad. En el lugar del Dépor, no la jugaría porque esto se va a distorsionar con el tiempo. Siempre defiendo aquí al Dépor en Vigo, pero quizás, tal vez, igual digo una tontería y que Dios me perdone y Tino también, pero como está con las elecciones y está preocupado con que lo quiten del medio, tendrá miedo a que le pase factura dejar jugarla a Celta B o Rápido.

- ¿Usted intentó cambiar antes la reglamentación?

-¿Cómo iba a pensar que iba a estar en la promoción? Sabía que estaba mal, pero a mí qué me importaba si yo iba a intentar quedar quinto por la cola. El fútbol a veces tiene estos cachondeos.

- ¿Teme que esta denuncia afecte a la relación entre clubes?

-No, hombre no. En absoluto. ¡Qué va! Con el Dépor es magnífica. Hace poco quisieron un jugador mío y le dije que se fuese a A Coruña. Yo, al Dépor, también le pedí jugar aquí la Copa Federación.

- Parece que quiere evitar malentendidos, ¿no?

-Estamos peleando. El Dépor está obcecado con algo que tiene razón, pero que no debía hacer. Y nosotros, con humildad y respeto, intentamos que nos den la razón. En A Coruña tengo trabajo y negocios, no quiero líos. Pero, claro, no le puedo decir a mis jugadores que no los defiendo. A lo mejor, por mí, no me metía en nada, pero a lo mejor se cabrean conmigo el entrenador, la plantilla y los aficionados.