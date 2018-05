Seedorf: "Hay que mirar para adelante; seguir viviendo en el pasado no va a ayudar"

Clarence Seedorf entiende el desencanto de la afición de Riazor por el partido y, en general, por la pésima temporada. "Nadie es más crítico que nosotros. La gente tiene derecho a expresar sus emociones", indicó el holandés, convencido de que el guión del partido hubiera sido diferente si el Dépor compitiera en la primera parte como lo hizo en la segunda. "Infelizmente, no conseguimos empezar como iniciamos el segundo tiempo. Si no, el partido sería otro", explicó el técnico. Lamenta no haber podido cumplir la meta de salvar al Deportivo, un objetivo "muy complicado desde que llegué". "Cuando firmé era complicadísimo pero lo hemos intentado y no lo hemos conseguido. Tenemos la conciencia tranquila porque hicimos todo lo que era posible. Hay que mirar para adelante, construir futuro y no seguir viviendo en el pasado, que no nos va a ayudar nada", añadió.

El entrenador blanquiazul mantiene las puertas abiertas a seguir en el Dépor, aunque matiza que no es una decisión que le corresponda a él sino al nuevo director deportivo, Carmelo del Pozo. "No es un tema de querer seguir. Mi contrato termina a final de temporada. Para poder hablar de futuro tenéis que preguntar al club lo que quiere hacer. Aquí me siento bien, dentro del club y fuera, en la ciudad. Me siento muy a gusto pero eso no significa que mi futuro aquí está garantizado. Las puertas están abiertas pero no depende de mí. Cada uno tiene su papel", argumentó Seedorf, quien recordó que no le toca a él contactar con el club para hablar de su futuro: "No es una cosa mía llamar a nadie. El club sabrá cuándo, si quiere hablar. Mi cabeza está en Valencia ahora, y nada más".

Ya piensa en la visita a Mestalla de la última jornada, en la que dará minutos a Gerard Valentín. Hoy apostó por el debut de Mujaid, un detalle que "a la gente le ha gustado". "Simbólicamente, tenemos que mirar para el futuro. Es un chaval que representa eso, y es importante", comentó sobre el central internacional sub 17 con España: "Él está contento, feliz. Entró bien, con personalidad. Claramente tiene que crecer mucho todavía para estar preparado para el nivel que estamos como grupo", explicó sobre el debutante Mujaid.

También se refirió a otro nombre propio, el de Borja Valle, autor de un doblete: "Está que se sale. Cuando llegué estaba sin moral. Es un chico fantástico. Cuando entendió que podía tener posibilidades empezó a trabajar de manera excepcional y empecé a utilizarlo, prácticamente desde el partido contra el Atlético".

Sobre el duelo contra el Villarreal, Seedorf reconoció que el Dépor empezó muy mal pero valoró la reacción tras el descanso: "Hablamos entre nosotros. Podíamos decidir entre recibir tres o cuatro goles más o reaccionar y terminar con dignidad, y en el segundo tiempo se vio un espíritu diferente".