"Si algo no se me puede reprochar es que me desvivo, corro y me mato"

Borja Valle, con contrato la próxima temporada en el Deportivo, todavía no se ha planteado si seguirá de blanquiazul la campaña que viene. "No tengo la cabeza para pensar en lo que va a pasar el año que viene. Nos metieron cuatro", recordó sobre el 2-4 final. "No me he parado a pensar en el año que viene. No me he parado a pensar en si me quedo o no, en si me voy o no", recalcó el berciano, autor de un doblete. "Si algo no se me puede reprochar, marque o no, es que me desvivo, corro y me mato en el campo. Luego puede salir mejor o peor, pero siempre intento dar lo máximo los minutos que juego", añadió Valle, que dice estar "viviendo un sueño" por tener la posibilidad de jugar en Primera.