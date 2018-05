Un tropiezo compartido

Pocos en el Deportivo parecen haber interiorizado en este traumático final de temporada esa máxima de que la victoria tiene cien padres y la derrota solo uno. Desde lo más alto del escalafón hasta el primer peldaño se ha tratado de repartir responsabilidades después del descalabro que ha representado el descenso a Segunda División. "Es un tema de todos los que formamos el Deportivo y todos tenemos parte de culpa, nadie puede estar contento del trabajo de este año", reflexionó ayer Adrián sobre las causas de la mala temporada blanquiazul. "El Dépor sigue siendo el Dépor, con una grandísima afición, un grandísimo estadio y una grandísima ciudad y al final estará donde corresponde", puntualizó el delantero sobre el descenso.

El presidente, Tino Fernández, ya había repartido entre todos los estamentos del club los motivos por los que el equipo ha perdido la categoría. Decisiones comprometidas, una planificación improvisada y un rendimiento de los jugadores por debajo del esperado explican el fracaso de un curso en el que las expectativas eran inicialmente mucho más ambiciosas.

La contratación de Clarence Seedorf como entrenador en febrero para tratar de lograr la permanencia fue el último paso en falso del consejo de administración, ya sin el respaldo de un director deportivo. La llegada del holandés no vino acompañada de una reacción a pesar de que desde el vestuario se continúa insistiendo en la evolución experimentada en los últimos meses. "Es una pena que haya sido tarde cuando hemos reaccionado", lamentó ayer Adrián.

A once puntos del Leganés (decimoséptimo), el equipo tendrá una última oportunidad el domingo de acabar el curso con cierta dignidad. "Estamos intentando trabajar de la mejor manera posible para intentar despedir la temporada haciendo un buen partido y dando una buena imagen. Queremos hacer un buen partido, por supuesto", argumentó Adrián sobre la visita a Valencia del domingo.

Contactos con Del Pozo

El delantero asturiano también reconoció ayer que la intención del nuevo director deportivo, Carmelo del Pozo, es hablar con cada jugador para conocer sus motivaciones de cara al año que viene. "No he hablado con él, pero creo que sí que va a hablar con todos los jugadores, sobre todo porque acaba de llegar y me imagino que será lo que quiere hacer, tener una conversación con cada jugador", indicó Adrián. "Me imagino que querrá hablar con todos un poco", puntualizó.