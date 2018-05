Seedorf: "Igual que el club, yo voy a escuchar otras propuestas"

El Deportivo cerrará el domingo en Mestalla la temporada ante el Valencia en el que probablemente sea el último partido de muchos jugadores con la camiseta blanquiazul y también de Clarence Seedorf en el banquillo. El holandés no quiso desvelar esta mañana su futuro, pero dejó pistas sobre su continuidad en el equipo. "Mi contrato es hasta final de junio. Después de Valencia todo el mundo todo el mundo puede hablar con todo el mundo. Igual que el club ha dicho que va a escuchar a otros entrenadores, yo voy a escuchar otras propuestas", manifestó el holandés tras el entrenamiento de hoy en la ciudad deportiva de Abegondo.

Seedorf desveló que ha hablado con el nuevo director deportivo, Carmelo del Pozo, aunque no de nada relacionado con su futuro. "Quiero dejar clara una cosa: la desilusión es muy grande, pero el deporte es esto. En esta fase es justo dejar al club espacio para tomar decisiones y no quiero poner presión a nadie. Yo quiero que el Dépor haga las cosas bien por el futuro del club", argumentó.

El todavía entrenador deportivista dejó por momentos lo que pareció un mensaje de despedida, en especial hacia sus jugadores. "A mí me ha dado mucho este grupo. Lo que hemos conseguido ha sido porque han creído. Han visto individualmente que han crecido mucho. Hemos creado las condiciones y también una confianza importante entre todos nosotros", reflexionó a pesar de que también reconoció que el descenso ha sido muy doloroso.