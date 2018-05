El vestuario avala a Seedorf

El futuro de Clarence Seedorf en el Deportivo es una incógnita, ya que el club prefiere esperar a que finalice la competición para empezar a hablar de incorporaciones, la primera tiene que ser la del técnico. Bien para ratificar la continuidad del holandés, bien para incorporar a un nuevo propietario del banquillo de Riazor. Más allá de lo que vayan a decidir la dirección deportiva, encabezada por Carmelo del Pozo, y el consejo de administración, el técnico de los Países Bajos cuanta con un amplio respaldo de la plantilla. Antes los hicieron diferentes futbolistas, y ayer fue Juanfran el que se mojó: "Me gustaría ver a este entrenador y a este cuerpo técnico con tiempo para realizar una pretemporada y pudiendo trabajar desde verano, yo creo que el Deportivo subiría seguro con él", dijo ayer en Riazor. "Es algo que tengo claro", sentenció el lateral madrileño.

Sin embargo, el club esperará, tal como anunció Tino Fernández el pasado miércoles en el transcurso del acto de presentación del nuevo acuerdo con Estrella Galicia. "Vamos a esperar a que acabe la temporada y a partir de ese momento será la dirección deportiva la que tendrá que presentar un informe al consejo de administración y, posteriormente, adoptaremos una decisión", había declarado el presidente blanquiazul. No le cierra la puerta a Seedorf, pero tampoco dice que hayan hablado de la posibilidad de ampliar el contrato, a pesar de que el entrenador cuanta con el respaldo de numerosos futbolistas de la plantilla. "Tenemos un entrenador que lo ha ganado todo como jugador y estaría encantado de quedarse en Segunda con el Deportivo, así que no vengo a descubrir nada", aseguró ayer Juanfran.

La llegada de Carmelo del Pozo a la dirección deportiva conllevó que se le relacionase con López Muñiz, el entrenador que él mismo llevó al Levante; pero en el Deportivo tenían otra idea, ya que incluso se habló de Asier Garitano, el entrenador del Leganés, club en el que no continuará. También del propio Seedorf, pero en la plaza de Pontevedra insisten en que hay que esperar y que la decisión será tomada "por un equipo", como suele decir el máximo responsable de la entidad deportivista, frase que repitió el pasado miércoles. Esta vez no pueden ni quieren equivocarse.

Una vez se cierre la temporada, el Deportivo jugará su último partido el domingo en Mestalla contra el Valencia (12.00 horas), el club tendrá que empezar a elaborar el plantel del próximo curso con el objetivo de ascender a la primera, una plantilla en la que Juanfran no sabe si estará. "Muchos querían estar con el Deportivo en Segunda, no solo yo", afirmó ayer. Sin aclarar su postura sí comentó que Del Pozo habló ya con algunos de sus compañeros, incluso uno que se mueve por el lateral derecho, pero aclaró que con él no había hablado. La clave a partir del domingo es "saber quién quiere estar" de los que todavía tienen contrato en vigor.