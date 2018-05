Mujaid, un "chico afortunado"

Mujaid debutó el fin de semana pasado con el primer equipo y mañana será titular ante el Valencia debido a las bajas que acumula el equipo en defensa. "Es un chico muy afortunado", bromeó ayer Clarence Seedorf. "Ya le dije que si su carrera iba a ser como sus primeras semanas, muy bien", añadió el entrenador deportivista.

La ausencia de Albentosa por sanción y los problemas físicos que arrastra Fabian Schär le abrirán al central del juvenil las puertas del once en el encuentro de mañana en Mestalla. El suizo se ofreció a Seedorf para disputar el encuentro, pero el técnico desveló ayer que no jugará para no arriesgar su presencia en el Mundial. "Él quiere jugar por nuestra necesidad, pero no va a jugar. Como Celso Borges, él mañana (por hoy) hará sus últimos tratamientos, preparación y se irá", desveló el holandés en referencia al caso del centrocampista costarricense, al que el club liberó para preparar con más tiempo la próxima cita mundialista.

Mujaid tendrá así la oportunidad de disputar de inicio un partido de Primera División sin apenas haber pasado por el Fabril. Formará en el centro de la defensa junto a Fernando Navarro en una alineación de circunstancias debido a las bajas y lo intrascendente del partido. Clarence Seedorf probablemente colocará un once con jugadores que apenas han tenido protagonismo en los últimos meses. Bakkali podría ser titular después de que el Valencia le haya liberado de la cláusula que le impedía jugar ante su club de origen, mientras que Borja Valle será la principal referencia del equipo en ataque. En el centro del campo podría entrar de nuevo Pedro Mosquera.