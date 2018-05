Despedida y cierre

El Deportivo clausurará este mediodía (12.00 horas) en Valencia la que se recordará como la temporada del descalabro, la que estaba llamada a ser la del crecimiento y se convirtió en la del calvario. Ni siquiera ha tenido el consuelo de alcanzar la jornada definitiva con posibilidades de agarrarse a la máxima categoría, como ocurrió en los anteriores descensos, y ha tenido que pasear su decepción en tres partidos. Hoy será el último, el que cerrará el curso e inaugurará una nueva etapa todavía entre interrogantes. Porque el conjunto blanquiazul se plantará en Mestalla con varias incógnitas por despejar, la primera relacionada con el inquilino del banquillo.

Hoy todavía se sentará en él un Clarence Seedorf que intuye su marcha. El club no le ha transmitido nada sobre una posible continuidad y el holandés no ha escondido que escuchará propuestas. Lo hará a pesar de que también ha mostrado su predisposición a continuar en Segunda, a sabiendas de que el nuevo director deportivo, Carmelo del Pozo, prefiere un perfil más familiarizado con la categoría.

El partido representará probablemente la despedida del holandés, incapaz durante los tres meses y medio que ha estado al frente de la plantilla de alcanzar la permanencia que se le reclamó. También lo será para muchos jugadores, que bien porque finalizan sus cesiones (Lucas, Valverde, Bakkali o Adrián) o por el descenso disputarán sus últimos minutos con la camiseta blanquiazul.

En Mestalla el turno será para los que han tenido menos oportunidades. En la portería no estará Rubén, por lo que Seedorf tendrá que escoger entre Koval y Tyton. El centro de la defensa será de circunstancias por las bajas que acumula el holandés. Sidnei no estará por lesión y Albentosa se lo perderá por sanción. A Schär el técnico prefirió liberarlo para no poner en riesgo su participación en el Mundial, por lo que Fernando Navarro y el juvenil Mujaid serán los escogidos este mediodía.

Por delante regresará Pedro Mosquera, ausente en los últimos partidos, y tendrá una oportunidad también Bakkali. El Valencia, en vista de la intrascendencia del partido, ha liberado al belga de la cláusula en su cesión que le impedía enfrentarse a su club de origen. Gerard Valentín por delante del lateral derecho completará la lista de novedades y Borja Valle actuará en solitario en el ataque después de sus espléndidas actuaciones en los últimos encuentros.

El delantero berciano actuará en solitario en el ataque deportivista después de sus últimas actuaciones. Está en racha tras marcarle dos goles al Villarreal.