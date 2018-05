"Me quedo con el trabajo y con la profesionalidad del equipo"

Borja Valle destacó ayer la "profesionalidad" del equipo a pesar de la derrota en Valencia. "No me quedo con la derrota, llevamos ya unas semanas descendidos, me quedo con el trabajo del equipo, con la profesionalidad, con cómo hemos defendido el escudo y que hemos luchado hasta el final", destacó. El delantero argumentó que el conjunto blanquiazul dio la cara a pesar de sus dificultades en las últimas semanas. "Es muy difícil estar en la situación en la que estamos nosotros y ser tan profesionales como hemos sido hoy (por ayer)", indicó. "Lo hemos intentado, nadie ha bajado los brazos. Nos vamos con la cabeza alta y con orgullo", añadió sobre el final de temporada del equipo.