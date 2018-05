Clarence Seedorf:"Por resultados, mi paso por el Deportivo es un fracaso"

Clarence Seedorf terminó reconociendo ayer tras el partido en Mestalla el "fracaso" que ha supuesto su paso por el Deportivo. El entrenador holandés admitió que "por resultados" su trabajo no ha sido el esperado, pero al mismo tiempo destacó sus aciertos en la gestión del grupo.

"El año no ha sido bueno, pero estoy orgulloso del grupo y orgulloso de cómo han terminado estas últimas semanas", admitió. "Por resultados mi paso por el Dépor es un fracaso, pero por lo que hemos visto y lo que hemos conseguido como grupo, como equipo fuera y dentro del campo, es muy positivo. La situación era muy complicada por muchos motivos, pero ver el segundo tiempo, Lucas y Adrián que entran desde el banquillo y están tan comprometidos para dar algo... esto es lo que tenemos que valorar también", argumentó el entrenador deportivista.

Seedorf insistió en que ha logrado crear un clima de trabajo que solo ha sido empañado por la ausencia de resultados. "En el mundo se vive mucho de resultados y nada más", lamentó tras el encuentro de ayer en Valencia. "El resultado es la consecuencia que viene cuando uno trabaja bien, pero no siempre llega aunque lo hagas. Pero el trabajo que hemos hecho desde que he llegado fue con gran compromiso y calidad. No llegaron los resultados y eso nos complicó la vida. El trabajo día a día vale para muchos que han aprendido muchas cosas. Espero que se haya construido una base para el futuro", manifestó.

Precisamente sobre su futuro no quiso dar demasiadas pistas, aunque se volvió a mostrar abierto a una continuidad que parece complicada. "No depende de mí. Las puertas están abiertas y será el club el que tenga que tomar decisiones y dar sus pasos. Le agradezco al Dépor y al presidente esta oportunidad y todos los que me ayudaron", destacó Seedorf tras el encuentro en Mestalla.

A pesar de la derrota y de que el equipo volvió a dejar una imagen muy pobre, el holandés destacó la actuación de sus jugadores. Valoración muy positiva. El equipo ha competido, no se ha dejado ir. Era difícil tener motivación, pero el compromiso era terminar lo mejor posible y lo hemos hecho. La forma de competir hasta los últimos minutos, buscando el empate con fuerza... Se pueden sacar cosas positivas", defendió sobre el encuentro de sus jugadores.

Dada su visita a Valencia, el técnico deportivista fue cuestionado sobre Bakkali, que ayer fue titular después de que su club le origen le liberara de la conocida como "cláusula del miedo". "De Bakkali puedo decir que ha tenido algunos problemas físicos desde que llegué. Pero tiene 22 años y un gran potencial. Necesita ser entrenado, necesita guía como todos los jóvenes, pero si fuera el Valencia no le dejaría escapar fácilmente", aseguró el holandés.