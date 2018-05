El club anuncia la marcha de Seedorf

Clarence Seedorf no continuará al frente del equipo la próxima temporada. El club ha anunciado esta tarde que no renovará el contrato del técnico holandés, que finaliza el próximo 30 de junio. Las opciones que tenía de continuar el curso que viene en Segunda División eran mínimas a pesar de los apoyos que había recabado en el vestuario a lo largo de sus tres meses y medio al frente de la plantilla. El nuevo director deportivo, Carmelo del Pozo, no escondió tras su llegada que su prioridad era encontrar un entrenador con experiencia en el campeonato español y en la categoría en la que militará el Deportivo la próxima temporada. Los resultados tampoco han ayudado al holandés. No pudo evitar el descenso y se marcha con unos números muy pobres. En 16 partidos tan solo logró 12 puntos (dos victorias y seis empates).

El club agradeció el trabajo de Seedorf al frente del equipo y apuntó que el presidente, Tino Fernández, había trasladado personalmente la decisión al holandés. El mandatario le manifestó que ha sido "un verdadero placer" trabajar con él, pero que el club desea buscar un nuevo "perfil" de entrenador. El deseo de la dirección deportiva es que "aporte experiencia y conocimiento de la Segunda División española".

Seedorf, por su parte, aseguró que ha sido "un honor" trabajar en el Deportivo y agradeció el apoyo que ha recibido tanto del club como de la afición en estos últimos meses.

Carmelo del Pozo buscará ahora un sustituto que dirija al equipo en el reto de regresar a Primera División. La idea de la dirección deportiva es que en un máximo de dos semanas se conozca el nombre del nuevo inquilino del banquillo deportivista.