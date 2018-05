Rodríguez Vaz levouno ao primeiro equipo

Vicente Celeiro ascendeu ao primeiro equipo do Deportivo con Luis Rodríguez Vaz no banquiño. O adestrador viña de substituír a José Martínez, destituído tras a xornada once, e no segundo encontro como máximo responsábel do Deportivo Vaz colocou ao de Vilalba no equipo titular con Traba e Alfonso Castro como referencias na dianteira.

Aquel 29 de novembro de 1981 en tan só seis minutos de xogo Vicente puxo por diante ao equipo coruñés diante do Burgos. Tiña 19 anos e amosou que tamén sabía marcar en Segunda División desde a banda, porque Vicente chegara como extremo. Naquel partido José Luis Vara anotara o definitivo 2-1 na segunda metade.

Desde aquel encontro e ata o remate da campaña 1988-89, Vicente Celeiro foi un fixo con todos os adestradores. E hoxe é un dos futbolistas históricos do clube branquiazul.