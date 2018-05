Despedida con un vídeo en las redes sociales

Clarence Seedorf se despidió ayer del club y de la afición mediante un vídeo a través de las redes sociales. El técnico holandés expresó su decepción por el descenso y al mismo tiempo dejó patente su agradecimiento por la oportunidad que le brindó el Deportivo. "No hay palabras para describir el placer y privilegio que ha supuesto trabajar con este grupo de jugadores y staff en el Deportivo. Ha sido fantástico sentir a la afición en la atmósfera mágica de Riazor", escribió. "Hoy (por ayer) que mi relación con el Dépor finaliza puedo decir que dejo una ciudad cuya gente me abrazó calurosamente desde el primer día. He ganando nuevos amigos y les agradezco a todos de corazón su amistad. Forza Dépor", añadió.