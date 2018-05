Seedorf deja sitio a otro "perfil"

Clarence Seedorf participó el lunes en el partido homenaje a Andrea Pirlo que se disputó en San Siro. Ya lo había anunciado la semana pasada para justificar que no regresaría a la ciudad tras el partido contra el Villarreal que clausuró la temporada. Por entonces ya intuía que el club no prolongaría el contrato que rubricó en febrero hasta el 30 de junio a pesar de que se había ofrecido a encabezar el proyecto en Segunda División. El club confirmó ayer que el holandés no continuará al frente del equipo el curso que viene e inició el proceso para buscarle sucesor entre los candidatos que proponga el recién llegado director deportivo, Carmelo del Pozo.

El nombre de Juan Ramón López Muñiz apareció desde el principio entre los favoritos para el banquillo blanquiazul por su cercanía con Del Pozo, pero el Málaga también le ofrece pilotar su regreso a la máxima categoría con un proyecto que incluye responsabilidades en la secretaría técnica. Como alternativa surge así Fran Escribá, destituido en el Villarreal el pasado septiembre y a la espera de alguna oferta de Primera División.

El elegido deberá cumplir los requisitos expuestos ayer por el club cuando anunció la marcha del holandés y por encima de todo conocer la categoría en la que militará el equipo la próxima temporada. Precisamente ese era el principal obstáculo de un Seedorf que abandonará el Deportivo sin cumplir cuatro meses en el cargo y con unos resultados muy pobres. El holandés dirigió al equipo en 16 partidos y sumó 12 puntos (dos victorias y seis empates), insuficientes para alcanzar la permanencia que se le había encomendado. Llegó al banquillo con la salvación a tres puntos de distancia y cerró la temporada 14 por debajo.

A pesar de esos registros el club le agradeció ayer su trabajo al frente de la plantilla, pero justificó su decisión en la búsqueda de un "perfil" para el banquillo que se adapte a la nueva realidad del equipo. "Ha sido un verdadero placer trabajar con un profesional de este nivel, con capacidades para dirigir equipos de Primera División pero que para afrontar el nuevo reto del Deportivo se va a buscar un perfil de entrenador que aporte además experiencia y conocimiento de la Segunda División española", manifestó el presidente deportivista, Tino Fernández, en declaraciones recogidas en la página web del club. El técnico que tome las riendas del equipo en las próximas semanas será el octavo desde que el actual consejo de administración inició su mandato en 2014. Antes de Clarence Seedorf desfilaron por el banquillo Fernando Vázquez, Víctor Fernández, Víctor Sánchez, Gaizka Garitano, Pepe Mel y Cristóbal.