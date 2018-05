El entrenador tiene nombre

El nuevo entrenador del Deportivo "tiene ojos y tiene cara" aseguró ayer Carmelo del Pozo, el director deportivo, en Abegondo, y, aunque no desveló su nombre, afirmó que sabe "quién es y cómo es". El máximo responsable de confeccionar la plantilla de la próxima temporada tiene "muy claro", quien es el principal candidato a dirigir al primer equipo el año que viene. "En mi cabeza lo tengo claro, hay uno y por detrás están los demás", añadió. "Estoy convencido de quien tiene que ser y él también lo sabe", insistió Del Pozo.

Consciente de que la elección de nuevo técnico es una de las decisiones más importantes que le toca tomar, el director deportivo reconoció que llegado el caso no le importaría "esperar seis semanas" por una respuesta positiva, de la misma manera que ese entrenador "seguramente también esperará". Míster X, prefirió expresarse así Del Pozo para evitar decir nombres, será una "pieza clave" en el Deportivo 2018-19, aunque advirtió de que "muchos de los nombres que están saliendo no son los acertados". Es más, abundó en un detalle. "El (entrenador) que yo quiero no lo está peleando ningún equipo".

Ahora su objetivo es ver cómo puede intentar cuadrar las cosas para conseguirlo", aunque no tardará en comunicarle al consejo de administración cuál es su elección. Una directiva que espera anunciar el nombre en el plazo de "tres semanas", según anunció Tino Fernández, el presidente, la pasada semana. Un plazo sensiblemente inferior al mencionado por Carmelo -se supone que lo hizo a modo de ejemplo- que respondió con celeridad. "El jefe siempre está por encima de los demás. Lo que hay que tener claro es quién es el hombre y los tiempos que manejamos", especificó el director deportivo.

Pendientes de conocer el nombre de esa "pieza clave" en el nuevo Deportivo, Carmelo del Pozo también explicó el porqué de la marcha de Clarence Seedorf: "Cuando llegué (al Deportivo) se explicó que había que acabar la temporada con orgullo y una vez finalizada nos sentamos con Clarence (Seedorf) y le explicamos la visión que teníamos. En la dirección deportiva había pros y contras porque la competición y la categoría en la que va a militar el equipo son muy diferentes, con estados de ánimo y una plantilla también muy diferentes; y entendí que lo mejor era buscar un perfil de entrenador distinto al de Clarence". "Sin quitarle mérito a él (Seedorf), yo entiendo que hay entrenadores para cada momento y entiendo que este a lo mejor no es el de Clarence para el Deportivo", explicó Del Pozo sobre el holandés.

Incidió sobremanera el director deportivo en que no importan demasiado los nombres. "No voy decir nombres para no dar lugar a equívocos", dijo ayer. " Van a venir hombres, no nombres, que jueguen en esta categoría, y que den satisfacción a la gente; hombres que estén implicados y que tras ese proceso de 42 o 46 jornadas (depende también de la fase de ascenso) estar donde merezcamos, que todo el mundo sabe donde es". "Necesitamos hombres y no nombres. Los nombres a mí me van a decir bastante poco y a la gente, cuando vengan, también", especificó Carmelo Del Pozo con respecto a las nuevas incorporaciones, no solo a la del entrenador.

Además del técnico, hay otros nombres propios de futbolistas con contrato en vigor, con los que el director deportivo ya habló tras concluir el campeonato. "La disponibilidad (de varios futbolistas) es muy buena, pero la situación deportiva y económica para ellos cambia radicalmente (con el descenso). Hay jugadores concretos que están buscando la salida y la vamos a buscar entre ambos para ser lo menos perjudicial para ambas partes. Y hay jugadores que han dado un paso adelante, que el día que se plasme se lo agradeceremos para que sea valorado. Un paso duro e importante y la categoría afecta bastante con lo cual el jugador pierde en lo deportivo y en lo económico", señaló. "Hay casos que van a ir para adelante", agregó en el sentido de que quieren quedarse.