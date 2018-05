Andone se va al Brighton

El Deportivo acaba de anunciar un acuerdo para el traspaso de Florin Andone al Brighton, un equipo de la Premier League que ya lo persiguió en los dos últimos mercados. La idea del conjunto inglés era ejecutar la cláusula de rescisión de 6 millones (se sitúa en esa cifra por el descenso de categoría) a partir del próximo 1 de julio, pero todas las partes acabaron sentándose a negociar una venta, ya que tarde o temprano el desenlace iba a ser el mismo. Según ha hecho público el propio Brighton, el rumano ha rubricado un contrato por cinco temporadas con su nuevo equipo. Chris Hughton, manager de los británicos, se mostró radiante con su incorporación: "Estamos encantados de que Florin haya aceptado unirse a nosotros. Lo hemos seguimos durante mucho tiempo y dará una nueva dimensión a nuestro ataque. Es muy trabajador y ha demostrado su calidad al más alto nivel en LaLiga, así como a nivel internacional. Tengo muchas ganas de trabajar con él la próxima temporada". El Dépor le ha agradecido su entrega en estos dos años. El equipo coruñés quiere aligerar la operación salida y hacer caja con algunos de sus puntales de esta temporada. Será la primera de un puñado de ventas que dejarán dinero en las arcas blanquiazules.





