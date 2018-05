"Andone va a salir del Dépor"

El descenso a Segunda provoca una profunda remodelación en la plantilla del Dépor, que será aún más acentuada en su delantera. Con Borja Valle como único futbolista con contrato adaptable a esas posiciones, Lucas Pérez y Adrián López ya están camino de Londres y Porto y quien está cerca de cerrar la puerta al marcharse es Florin Andone. Ya el presidente Tino Fernández deslizó en sus últimas comparecencias que no confiaba mucho en la permanencia del rumano en el equipo y ahora es su agente Juan José Moral, que comparte su representación con la agencia You First Sports, el que verbaliza las intenciones del aún 10 deportivista. "Va a salir, va a salir", reafirma. Ya hace dos temporadas consideraron que la categoría de plata no era el lugar idóneo para el delantero rumano cuando abandonó Córdoba para fichar por el Deportivo y ahora siguen con la misma postura. El representante asegura, además, que es una decisión que ya conoce el propio Tino Fernández. "Ya lo sabe el presidente desde hace una semana o diez días", refrenda.

El fuerte interés desde campeonatos punteros, su pérdida de protagonismo y desconexión en el tramo final de temporada y la reducción drástica de su cláusula de rescisión por el descenso de categoría conforman un cóctel que, a su juicio, imposibilita su permanencia en A Coruña. "Si pagaban catorce millones por él en enero, imagina si van a pagar seis", apuntó en el día de ayer viendo lejana cualquier posibilidad de negociación con el conjunto blanquiazul y resaltando el pago de ese montante liberatorio como la vía más probable para su salida.

La opción de la Premier League sigue abierta con el Brighton muy bien posicionado, aunque la baraja a día de hoy tiene más cartas en el mazo. "Hay varias cosas, aunque no queremos entrar en los nombres de los equipos que lo quieren", aseguró. La operación ya está en marcha, aunque no ha afrontado aún su fase decisiva. Su deseo es acelerar los plazos lo máximo posible, aunque son conscientes de los tempos que marca su contrato para la bajada de la indemnización de salida. La próxima semana sí que se pueden dar pasos definitorios para despejar las incógnitas sobre su futuro, mientras Andone se encuentra "mejor tras el suplicio" de esta temporada, según su agente.

La salida de Andone vaciará casi de manera definitiva la delantera del Dépor para esta temporada. La continuidad de Lucas Pérez o Adrián son inviables y, de momento, sus destinos son el Arsenal de Unai Emery y el Porto de Sergio Conceiçao, con más opciones para el ariete coruñés de entrar en los planes de su club de origen.

La planificación de Carmelo del Pozo ha comenzado por la portería atando a Dani Giménez, pero donde más trabajo va a tener este verano es en posiciones ofensivas.