Andone, el primero en marcharse

El Dépor suelta lastre. El primero que abandona el barco blanquiazul es Florin Andone, que firmó ayer un contrato que le liga para las próximas cinco temporadas al Brighton, conjunto de la Premier League con el que el equipo coruñés llegó a un acuerdo para transferirle sus derechos federativos. Ambas entidades hicieron ayer oficial el entendimiento en torno a las cinco de la tarde cumpliéndose así un viejo anhelo de la escuadra británica que intentó con insistencia la contratación del ariete en los dos últimos mercados de transferencias. Andone jugará en el Falmer Stadium hasta el 30 de junio de 2023.

El adiós de Andone ya es efectivo, aunque en realidad llevaba fuera del equipo de manera virtual desde el pasado mes de marzo. Ya en el verano de 2017 sondeó la posibilidad de marcharse tras el fichaje de Lucas Pérez, en enero volvió a haber movimientos para buscar los minutos que no creía que iba a tener en A Coruña y desde hace dos meses ya estaba más fuera que dentro ante el ostracismo que tuvo que sufrir en los últimos meses con Clarence Seedorf en el banquillo. De los once andones a ser prácticamente testimonial cuando el equipo coruñés se estaba jugando una salvación que no llegó a conseguir.

La consumación del naufragio a Segunda División lo convirtió en un caramelo en el mercado, a pesar de que descendiesen sus prestaciones esta temporada. Varios clubes estaban dispuestos a pagar la cláusula de seis millones de euros, aunque el Brighton siempre tuvo prioridad y finalmente accedió a negociar un traspaso con el Dépor para acelerar los plazos, ya que la salida era válida por esa cantidad solo a partir del 1 de julio. Las tres partes ganan tiempo. El equipo coruñés hace caja y tendrá la posibilidad de aumentar su límite salarial con estos ingresos, que no serán los únicos por esta vía.

Andone no ha sido presentado como nuevo jugador del Brighton y tampoco se despidió aún de la afición del Dépor, ni siquiera a través de un comunicado. Sí que hizo público un texto en sus redes sociales en el que se desmarcaba de las declaraciones a LA OPINIÓN de Juan José Moral, quien advertía que su salida era un hecho inminente y quien, según el rumano, "no" le representa desde hace dos años ni "mantiene relación" con él desde entonces, a pesar de que se le puede ver posando en A Coruña en una imagen de hace 13 meses junto a él y Carlos López, jugador del Fabril, en las redes sociales de Global Rume, la agencia de representación de Moral. Andone asegura que You First Sports es quien "asesora y maneja los asuntos" relativos a su carrera. Juan José Moral no quiso dar ayer su versión de los hechos ante esta desautorización del rumano.

La salida del '10' convierte en un hecho la descapitalización de la delantera blanquiazul tras el fin de las cesiones de Lucas Pérez y Adrián López. Borja Valle, al que le queda un año de contrato, es el único disponible en estas posiciones, aunque no es un ariete nato. Carmelo del Pozo tendrá mucho trabajo en esta demarcación.