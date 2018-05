"El futuro de Munúa está más ligado al fútbol profesional que al formativo"

Albert Gil (Barcelona, 1975) termina su cuarta campaña como coordinador de las categorías inferiores del Dépor obligado a reconstruir desde ya, empezando por elegir nuevo técnico del Fabril tras el final de la etapa de Gustavo Munúa, cuya salida oficializó anoche el club. "Su futuro está más ligado al fútbol profesional que al formativo. El club está muy agradecido a la labor que realizó en el Fabril", afirma Gil.

- ¿Se apostará por un técnico más cercano?

-Se valorará si la alternativa es un técnico gallego o de fuera. Intentaremos tomar la decisión más adecuada.

- ¿Aún duele el mazazo del sábado frente al Extremadura?

-Estamos fastidiados por no poder pasar, pero entendiendo que las posibilidades de ascenso pasaban más por el tema administrativo que por el deportivo, el golpe lo digieres mejor.

- ¿El hecho de no poder subir condicionó a la hora de competir?

-El equipo estaba muy mentalizado e hizo una eliminatoria extraordinaria. No sé si hubiéramos sido capaces de estar mentalizados las seis semanas [del play off], pero las dos primeras el nivel de los chicos fue espectacular. Estamos contentos por la campaña. El balance es muy positivo. No es fácil cambiar de entrenadores cuando ganas. Hubo mala suerte con las lesiones y muchos condicionantes que los jugadores han sido capaces de superar.

- ¿Qué piensa al ver al Rayo Majadahonda subir a Segunda?

-Pues que el fútbol es muy grande, y que trabajando y haciendo las cosas bien en cualquier momento puedes dar un pasito hacia adelante. En nuestro caso la pretensión del club tampoco era optar a ascender y estuvimos muy muy cerquita.

- ¿Qué cambia en el día a día del fútbol base tras la llegada de Carmelo del Pozo?

-Él está muy enfocado en el primer equipo. Participará, igual que en su momento Richard [Barral], en la confección del segundo equipo. Trabajamos conjuntamente, intentando colaborar y apoyar para volver a hacer un equipo competitivo.

- ¿En la estructura de cantera van a cambiar personas, funciones o ambas cosas?

-En el fútbol base, poco. Puede ser que haya algún ajuste, pero en el funcionamiento de la estructura del fútbol base hemos ido creciendo cada año, hemos intentado profesionalizar todo lo que es el fútbol base, y aquí va a haber poquitos cambios. Él va a hacer esa coordinación del primer equipo con el segundo, que eso siempre es interesante.

- ¿Carmelo ya ha decidido qué fabrilistas harán la pretemporada con el primer equipo?

-Él es conocedor del filial. Antes de incorporarse al club ya lo conocía. Tiene muy buena impresión de los jugadores del filial. Como cada campaña, y esta con mayor fuerza, hay varios que participarán. No hemos decidido el 100% de los jugadores, porque también depende mucho de futuras incorporaciones y estamos en el proceso, pero él es consciente de la gran capacidad de los jugadores del Fabril.

- Además de Expósito, Francis y Mujaid, ¿cuántos más estarán en verano con el primer equipo?

-Va a depender del numero de jugadores de la primera plantilla, del entrenador y de otros condicionantes, pero espero que sean muchos. Hay muchos jugadores del filial que se han ganado esa posibilidad.

- ¿Ocho estaría bien?

-Ojalá. No puedo concretar. Esta semana es muy importante para definir. Hablaremos con los jugadores. Hay muchos preparados. Ojalá sean muchos.

- ¿Y cuántos prevé que formarán parte de la primera plantilla?

-Cuantos más, mejor. Lo más importante en la formación es que jugadores lleguen y puedan ayudar al primer equipo, lógicamente en un escenario de ser futbolistas que complementen a los importantes. No son jugadores que tienen que ser definitivos, pero sí jugadores con ilusión, ganas de superarse, con impulso y energía.

- Además de esos tres que ya jugaron este año en Primera, ¿qué otros canteranos tienen cualidades para dar el salto?

-Después del rendimiento que han dado en el Fabril, cualquiera está preparado para ayudar, por lo menos para hacer la pretemporada. Luego será la dirección deportiva del primer equipo y el entrenador los que se enamoren de los jugadores para que esos sean los que formen parte de la plantilla.

- ¿Quiénes le gustan más a Del Pozo?

-Muchos, pero no me gusta personalizar porque sería injusto. Todos han hecho una gran temporada y un gran esfuerzo. Hay muchos que le gustan, tanto del Fabril como del juvenil. Sí que hay jugadores que le maravillan.

- ¿Cuáles serán las líneas maestras del Fabril 2018-19?

-La línea del club es intentar mantener la categoría en Segunda B y mantener la exigencia competitiva, que es la clave para que los chicos sigan creciendo. Va a ser un equipo un poquito más joven, también con ciertos jugadores experimentados, que al final son necesarios. Va a ser una mezcla, también con algunos del juvenil y algunas nuevas incorporaciones para tener un equilibrio. Desgraciadamente, mantener la categoría solo con chicos sub 23 es muy complicado.

- ¿Se va a buscar más cercanía en la procedencia de los nuevos?

-Tenemos muchos jugadores de aquí y siempre intentamos mirar cerca. Lo que no hay cerca hay que mirarlo lejos, pero ojalá fueran todos de cerca, por todo. También es cierto que la experiencia con los de fuera ha sido muy positiva.

- Por primera vez en muchos años esta temporada no hubo ningún canterano entre los 25 del primer equipo. ¿Cómo interpreta ese dato?

-Es una mala noticia. Los clubes tienen que tener esa mezcla con jugadores de la casa, identificados y que tienen un mayor sentimiento. Es necesario y estamos trabajando duro, desde los pequeños hasta los mayores. Es muy importante que haya jugadores formados en Abegondo en el primer equipo. Es uno de los pilares para el éxito futuro.

- En el Celta sí suben, ¿por qué allí sí y aquí no?

-Es un tema de oportunidad. Quizá allí han tenido más oportunidad y lo han tenido más fácil, con el equipo más asentado en Primera, sin estar tan apurado por el tema del descenso. En este momento aquí hay jugadores igual o más preparados que en Vigo, en cualquier categoría. Es un gran club y compite muy bien, pero el Deportivo no tiene que envidiar al Celta por la calidad de sus jugadores, individualmente. Aquí los hay. ¿Qué nos ha faltado? Ponerlos.

- Ahora el salto será menor con el primer equipo en Segunda, ¿eso puede hacer más atractivo el Fabril a la hora de fichar?

-Sí. Lo más importante son las oportunidades. Remarcabas lo del Celta, y la mayoría de sus grandes jugadores del primer equipo se formaron en ese escenario de Segunda. Todo en la vida tiene fortalezas y debilidades, y la fortaleza de estar en Segunda son las oportunidades. Estamos más cerca, de Segunda B a Segunda el camino es más corto, y seguro que a final de la próxima temporada podremos hablar de que se van a dar muchas más oportunidades a los chicos de las que se han dado hasta ahora, por la cercanía de la competición, por la reducción del presupuesto y por muchos condicionantes. Este es nuestro cuarto año y es la temporada en la que tenemos mayor nivel de futbolistas y mayor número de jugadores preparados para el fútbol profesional.

- Esa puerta estará más o menos abierta en función de quién sea el técnico del primer equipo.

-Sí. El Barcelona con Guardiola producía mucho y desde que se fue parece que produce menos. Dependes mucho del primer equipo. Como decía Monchi: 'el mejor entrenador del fútbol base es el del primer equipo'. Pues eso es real.

- Por cierto, ¿a Pinchi lo dan ya por perdido o aún tienen esperanzas de que continúe?

-El club lleva un par de años intentando ampliar su vinculación. Parece ser que no se llega a un acuerdo, pero es un jugador de la casa y siempre tienes la ilusión de que esté con nosotros. También es cierto que parece que él tiene otras alternativas y es libre de elegir la opción que a él le pueda encajar más dentro de sus intereses deportivos y económicos. Por nuestra parte, nos gustaría que se quedase.