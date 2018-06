Las peñas refuerzan su neutralidad

La Federación de Peñas Deportivistas insistió ayer en mantener su neutralidad ante la próxima Junta de Accionistas, en la que se tratará sobre la posible renovación del Consejo de Administración. Los peñistas, en su asamblea celebrada en el Centro Cívico de Os Mallos, decidieron que su función se limitaría a dar información a todos sus afiliados sobre todas las posibles candidaturas, pero en ningún momento se posicionarán a favor de ninguno de los posibles candidatos.

La asamblea, a la que asistieron los representantes de unas 40 peñas, discurrió por los cauces habituales y en los que los dirigentes ofrecieron información sobre las cuentas, los desplazamientos realizados la pasada temporada y la planificación del próximo curso, con el equipo ya en Segunda División. De los puntos del día los peñistas centraron parte de sus preguntas en las futuras elecciones a la presidencia del club, uno de los asuntos de mayor interés tras la decisión del Deportivo de convocar una Junta Extraordinaria de Accionistas para el próximo julio.

El consejo de administración decidió, según un comunicado emitido esta semana, la convocatoria de una Junta Extraordinaria de accionistas "en un ejercicio de atención y respeto a los intereses de una parte de los dueños de la sociedad", decía en el escrito, tras la presentación de "11.000 acciones" por parte de Miguel Otero, expresidente de la Federación de Peñas, que representa el 6,5% del capital social de la entidad blanquiazul. La asesoría jurídica del Deportivo considera que el consejo de administración "no está en la obligación de atender la solicitud de convocatoria de Junta General de Accionistas", explica en su informe Óscar Rama, pero los dirigentes decidieron, no obstante, convocar una Junta Extraordinaria.

La directiva que preside Tino Fernández cumplirá el próximo enero cinco años al frente del Deportivo, y sería durante todo 2019 cuando tendría que convocar a los accionistas a una junta para proceder a la renovación del órgano de gobierno o bien rectificar al actual. Sin embargo, existe un "movimiento social", encabezado por Miguel Otero, que promovió la celebración de una junta extraordinaria al aportar, según el expresidente de las peñas, más del 5% del capital social, mínimo necesario para la celebración de dicha junta. Ese movimiento social fue el que llevó a Tino Fernández a convocar la próxima asamblea extraordinaria.

Esta junta de accionistas, que se celebrará durante el próximo mes de julio, es motivo de preocupación para los peñistas, que buscan información y también saber cuál es la posición del colectivo. La Federación había aprobado solicitar al club la convocatoria de elecciones en su asamblea anterior, celebrada de forma extraordinaria el pasado 22 de abril, si alguien era capaz de reunir "el 5% del capital social necesario" para convocar una junta extraordinaria, habían dicho entonces los peñistas. Y Miguel Otero lo reunió, según anunció.

El Deportivo aseguró que se celebrará la ansiada Junta Extraordinaria, que realizará en "tiempo y forma a través de su publicación y anuncio en el Boletín Oficial del registro Mercantil", a pesar de que la asesoría jurídica no explicó en su informa si el candidato había obtenido el 5% de los títulos necesarios, ni tampoco citó ninguna cantidad de las acciones delegadas. Rama, asesor jurídico del Deportivo, aseveró que no "puede comprobar la regularidad, la autenticidad, y la validez de las solicitudes recibidas", además de que "numerosos de los impresos aportados (por Miguel Otero) consisten en fotocopias, WhatsApps, menores de edad, que no actúan a través de la representación legal exigible o personas jurídicas que tampoco acreditan la representación o delegación de facultades del firmante", explicó en su informe.

El equipo que encabeza Miguel Otero respondió el pasado viernes con una amenaza clara: si no se convoca la junta irá a los tribunales. "Convocarla (la Junta Extraordinaria de Accionistas) sin fecha es como no convocarla", dijo Julio Ransés Pérez Boga, concejal socialista en el Ayuntamiento de Madrid y segundo de Otero. "No sé si hay pantallazos, lo desconozco", reconoció Otero ante la exposición de Rama. "En mi vida fui por la notaría -dijo en referencia a su participación en la recogida de delegaciones a favor de Tino Fernández hace casi cinco años-. No recuerdo ningún bar, ni ningún sitio o de ningún accionista que delegara ante notario para ser Tino presidente", añadió.

Estas afirmaciones generaron dudas ayer a lo peñistas, que reclamaron información a la directiva de la Federación, cuyos integrantes se pusieron a disposición de todos los socios para resolver las "posibles" dudas que puedan tener ante la inminente Junta Extraordinaria de accionistas en la que se debatiría la elección del consejo de administración, bien para reforzar al actual, que encabeza Tino Fernández, bien para renovarlo en favor de la opción que presenta Miguel Otero, aunque con una delegación de acciones que nadie contabilizó.

La jornada, iniciada con esta asamblea, concluyó con la habitual cena de final de temporada, que se celebró en el Mesón de Pastoriza.