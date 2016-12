La Xunta pagará dos recibos del gas a las familias en dificultades con aviso de corte

La reunión del Consello de la Xunta de ayer tuvo un contenido netamente social, con la aprobación de tres medidas -dos de ellas prorrogadas y una nueva- destinadas a evitar los cortes de gas por impago de recibos, incentivar la natalidad y aumentar los ingresos de las personas con pensiones no contributivas. Con respecto al actual año, la novedad consiste en extender al consumo de gas natural la iniciativa que ya regía para familias en dificultades económicas que se ven incapaces de pagar el recibo de luz. De esta forma, la Xunta asumirá el pago de dos facturas mensuales con un máximo de 200 euros por solicitante.

Al terminar el Consello, el presidente, Alberto Núñez Feijóo, explicó que el objetivo de la medida es "que ninguna familia pase frío" este invierno. Por ello, el Gobierno autonómico cerró un acuerdo con las cinco suministradoras de gas natural en Galicia para que, en caso de impagos, remitan una notificación al cliente con la información sobre las ayudas de la Xunta antes de proceder al corte del suministro. En caso de que la familia solicite el amparo de la Administración autonómica, se paralizará la interrupción del suministro y el Gobierno gallego correrá con los gastos de dos recibos.

"La lucha contra la pobreza energética es un objetivo para nosotros", destacó Feijóo, no sin antes recordar que 6.000 personas reciben también las ayudas destinadas a evitar los cortes de luz por impago de las facturas. A este programa se pueden adherir los hogares con ingresos totales por unidad de convivencia inferiores al Iprem (6.390 euros).

La decisión adoptada por la Xunta para el gas -ya existente previamente para la electricidad- se produce justo cuando en el conjunto del Estado el PP y el PSOE aún han iniciado los pasos para ayudar a los hogares con pobreza energética. Los dos partidos pactaron un nuevo modelo de bono social que determinará cuáles son las familias "extremadamente vulnerables" con la finalidad de costear sus facturas eléctricas y que no sufran cortes de suministro. Este plan, sin embargo, no entrará en vigor hasta la primavera, una vez finalizada su tramitación, por lo que su efecto en los hogares aún no se notará en el próximo invierno.