Vodafone España considera "injustificada e irresponsable" la acusación de R

"Es una acusación injustificada e irresponsable". Vodafone no se considera el responsable del grave problema técnico que afectó a la red móvil de R el pasado viernes y que dejó sin servicio a sus clientes durante casi un día. La empresa de telecomunicaciones inglesa rechaza ser culpable de la caída de líneas de la operadora con sede en A Coruña que justificaba su incidencia en un aumento desproporcionado de tráfico por un envío masivo de SMS de Vodafone a clientes R, aprovechando que conocía sus números de teléfono al haber sido su antiguo proveedor de red móvil.

Vodafone España, en un comunicado que se puede leer en la zona de prensa de su web, no niega que cursase los SMS a la red de R en los últimos días, pero tiene "la firme convicción de que no tiene nada que ver" con el problema, ya que no cree que sea "significativo" el volumen de tráfico que supusieron. La operadora siente los problemas e "invita a R a reconsiderar su acusación y a retirarla de forma inmediata".