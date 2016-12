Hacienda permite verificar 'online' a los usuarios cuál será su retención por IRPF en 2017

La Agencia Tributaria pone disposición de los contribuyentes en su página web el cálculo online de las retenciones del IRPF de 2017, aunque el próximo año no incorpora ninguna novedad respecto a 2016, ya que no hay cambios fiscales en este impuesto. No obstante, si las circunstancias personales o salariales del contribuyente cambian en 2017, las retenciones que practican las empresas en la nómina de sus empleados pueden subir o bajar.

Con esta herramienta, el contribuyente puede calcular la cuantía y el tipo de retención que le corresponden en su nómina según las retribuciones que recibirá en 2017, conforme se establece en el artículo 80 del reglamento del IRPF.