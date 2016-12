"Si la comunidad no es atractiva, no acabará el problema demográfico"

Como casi todo en economía, los retos pendientes para Galicia en 2017 están estrechamente unidos entre sí y con las metas sociales a conseguir. Sin el giro en la productividad, la mejora de la competitividad de las empresas y un empleo de calidad "la comunidad no será atractiva y no se solucionará el problema demográfico", alerta José Francisco Armesto. "Llevamos hablando toda la vida de él y no hemos aplicado medidas que ayuden", incide. Maica Bouza coincide en el concepto "atractivo". "Si no lo somos, no lo será tampoco para los inmigrantes ni para dar un proyecto de vida a los jóvenes", apunta. "No me cansaré de repetir que el principal problema de la economía es, justamente, un aspecto no económico como es la evolución de la población", se suma Patricio Sánchez. "Tres de cada cuatro hogares están formados por personas mayores de 16 años. Esto es, en el 75% de los hogares no hay recambio generacional. ¡A ver qué economía sostiene esto! Quizá cuando la pirámide poblacional se nos caiga encima nos demos cuenta para actuar", dice.

El envejecimiento será crucial en 2017 como criterio en la reforma del sistema de financiación autonómica. Galicia se juega mucho. Su gasolina. "Es el momento de comprobar si el esfuerzo en materia económica en Galicia ha merecido la pena o no", dice Sánchez.