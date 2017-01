IAG, Amadeus y Siemens

-¿Le parecería correcta una entrada en Acciona de superar los 71,15 euros, o no lo ve interesante? Gracias.

-Ya he comentado alguna vez en alguna de las tres radios de finanzas en España, donde participo cada semana, en periódicos y seminarios que Acciona no es un valor que me llame la atención. Seguramente subirá en línea con el resto de mercado, pero no le veo potencial mayor. Me gusta IAG con el gran doble suelo que hizo en 3,95 euros con objetivo en 6,41 euros, aunque con la subida de las últimas semanas se viene alejando de soportes. Mi consejo sería comprar valores europeos tras alguna corrección, ya que lo más probable como expliqué en este periódico en diciembre, es que veamos más subidas.

-Señor Galán, soy un inversor con perfil conservador. Dada la baja rentabilidad de la renta fija, ¿considera los fondos de inversión como una buena opción? ¿Hay alguno en concreto que pueda recomendar? Muchas gracias.

-Sí claro, pero siempre debe tener en cuenta que la Bolsa es riesgo y los fondos de inversión invierten en Bolsa. El capital no está asegurado y puede haber rachas de pérdida, que duren un año o más. Si no es capaz de sobrellevar uno o dos años consecutivos de pérdidas y pérdidas de hasta un 40% de su capital y confiar en el buen hacer de los gestores en el largo plazo, no debería invertir. Una posibilidad es Fidelity Funds -America Fund A-USD. Y de los españoles Bestinver International FI o Bestinver Grandes Compañías FI. Aunque con muchísimo menos histórico creo que lo harán bien los gestores de azValor Internacional FI. Si es muy muy conservador, dedique una parte de su capital a alguno de estos fondos y el resto en liquidez. Usted es el que mejor sabe qué riesgo puede asumir, pero sin duda animaría a todos los inversores que tengan ahorros que tengan una parte de su capital en Bolsa.

-Hola David. Me gustaría su análisis para comprar dólar/yen y Arcelor. Gracias por su apoyo y enseñanzas.

-El dólar/yen se encuentra en tendencia alcista tras marcar soporte en noviembre en los 101,19 yenes. Desde entonces ha tenido subida vertical, que debería regular para consolidar indicadores. Lo normal sería un descanso en la subida antes de intentar volver a subir. Arcelor se encuentra en tendencia alcista desde febrero del año pasado. Cierta resistencia en los 8,25 euros zonales y primeros soportes en los 6,94 euros y 5,52 euros. De momento sería un claro mantener. Valores para compras hay unos cuantos, pero la mayoría dieron señal de compra ya hace meses, como fuimos comentando. Todavía están cerca de soportes y con buen timing de compra Amadeus o Legrand (Francia).

-Buenos días, quería saber cómo ve entrar en Siemens y Adobe Systems. Me parece que hay un doble suelo en marcha. También si piensa que Prosegur ha terminado su subida o la retomará.

-Siemens es un valor muy alcista. Está en subida libre, sin resistencias. Es un valor que se puede tener en cartera. Si todavía no ha entrado, a pesar del aviso de subidas para las Bolsas que llevamos comentando en los últimos meses, aprovecharía correcciones para comprar con buen timing. Tiene objetivo pendiente por doble suelo hacia los 129,10 euros. Primer soporte de corto plazo en 99,38 euros. Adobe Systems tiene también buen aspecto, también está en subida libre, en clara tendencia alcista y con objetivo por doble suelo hacia los 120,80 euros. Primer soporte de corto plazo en los 98 dólares. Prosegur consolida tras fuertes alzas. Apuntaría a continuidad alcista de superar los 6,17 euros. Un cordial saludo a todos y buen trading.