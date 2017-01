Philips, BME y análisis de fondos

-Buenos días David. ¿Qué tal ves Philips para entrar para medio plazo? Veo canal roto al alza con objetivo los 40 y algo euros y soporte en los 28. Si no le gusta este, ¿qué valor recomienda para tener en cartera un año o así? Muchas gracias David y enhorabuena por su labor didáctica.

-En primer lugar agradecerle los elogios. Philips tiene objetivo de largo plazo activado en los 38,20 euros y objetivo por ruptura de canal lateral-alcista de medio plazo con objetivo en los 33 euros. Primer soporte en los 25,01 euros. Jamás se gana dinero con stops ajustadísimos, ya que las acciones se mueven en zigzag y, si se ajustan los stops, el movimiento del mercado nos echará de posiciones ganadoras. Hay muchos valores que me gustan para medio plazo en la Bolsa europea. Me gustan IAG o Bankinter en la Bolsa española y en la europea, Plastic Omnium o BMW, pero tan importante como seleccionar los valores para comprar, es elegir un buen timing (momento de compra) y saber gestionar el riesgo, con stops. Un cordial saludo y buen trading.

-Hola David, por favor ¿podrías decirme si BME tiene un HCHi [Hombro-Cabeza-Hombro invertido] activado? Gracias por todo.

-No lo tiene. El segundo hombro es demasiado pequeño. De haber sido más grande, tendríamos simetría y se podría dar por válido perfectamente. BME intenta rebotar con primer soporte clave en los 25,84-26 euros y cierta resistencia de corto plazo en los 29,49-29,72 euros.

-Buenas tardes señor David. Lo primero, gracias por lo que me ha enseñado. Empecé mirando cientos de páginas para iniciarme en esto de la Bolsa y me quedé con la suya. Lo que sé, sin duda, lo sé por Bolsa General, curso incluido. Pero ahora me ha surgido una duda que creo que no he leído en ningún lado. ¿Se podría analizar por análisis técnico, incluyendo los impulsos Fibo, los gráficos de los fondos de inversión para invertir igual en ellos? Creo que Stan Weinstein lo hace en su libro. Gracias. Un saludo de Mylenium.

-En primer lugar, agradecerle esas palabras de elogio y me alegra que nuestra www.bolsageneral.es sea su web favorita entre todas las que ha visitado. A nivel personal siempre me aportan motivación opiniones como la suya. Aprovecho también para felicitarle por leer buenos libros de Bolsa de grandes de la inversión como Weinstein (por eso es uno de los mejores inversores de la historia que incluimos en El pequeño libro de los grandes inversores) y no leer libros basura del tipo trading para idiotas o hazte rico en una semana, con tanto éxito en nuestro país de cultura del pelotazo.

La verdad nunca hice análisis técnico sobre fondos de inversión, prefiero hacer yo directamente la gestión y aplicar el análisis técnico a títulos individuales o índices, pero me pareció muy interesante ese enfoque que comenta Weinstein en el capítulo 9. Es muy probable que funcione, sobre todo en fondos especializados, ya que como sabe la Bolsa son ciclos y si un fondo solo invierte al alza en un sector determinado, como en tecnología, en el sector energético o en valores chinos o solo en valores financieros, funcionaría como un índice o un índice sectorial y cuando el mercado cambie de ciclo el fondo también irá dando señales de compra o venta.

Usaría, eso sí, directrices o la media de 30 semanas o 200 sesiones. Herramientas simples para aprovechar la tendencia hasta que cambie. No he investigado a fondo si se puede aplicar el análisis técnico tradicional en toda su extensión con los fondos de inversión, como sí he comprobado desde hace años en índices, Forex, materias primas o acciones. Un saludo y buen trading.