La Fiscalía apoyó el ingreso en prisión de los exdirectivos de Novacaixagalicia

La Audiencia Nacional decretó ayer prisión para los exdirectivos de Novacaixagalicia condenados por las indemnizaciones millonarias tras solicitar la Fiscalía la denegación de la suspensión de la pena de dos años de cárcel solicitada por la defensa del expresidente de Novacaixagalicia, Julio Fernández Gayoso, su exdirector general, José Luis Pego, el que fuera corresponsable de la oficina de integración -de la fusión entre Caixa Galicia y Caixanova- Óscar Rodríguez Estrada, y el exjefe del departamento inmobiliario, Gregorio Gorriarán.

En el auto, la Sección Tercera de la Sala Penal de la Audiencia Nacional justifica la orden de detención e ingreso en prisión de los condenados, que entraron ayer en la cárcel pontevedresa de A Lama, por "la gravedad del delito cometido atendiendo al impacto macroeconómico producido" y a "evitar la impunidad", "máximo cuando se trata de penas consideradas por el Tribunal Supremo como benévolas".

Los magistrados argumentan también que los cinco condenados no han abonado los 10,44 millones de euros de responsabilidad civil por la que fueron condenados, que éstos han recurrido en casación, y que los embargos a los que han sido sometidos solo cubren la mitad de la cantidad que deben devolver. "La simple manifestación de los condenados no equivale al compromiso a que se refiere tal precepto [el pago de esa cantidad], siendo necesario que se acredite facilitando garantías suficientes de cumplimiento", concluyen en el auto.

Según consta en la resolución, la suma de las cantidades consignadas por los condenados y del producto de la venta de uno de los inmuebles embargados a uno de ellos, Gregorio Gorriarán, por cuatro millones de euros "no satisface la responsabilidad civil". Esa diferencia "tampoco queda garantizada" por los embargos inmobiliarios que, según las tasaciones realizadas, añadirían otros 1,28 millones de euros.

Los condenados cumplen con dos de las tres condiciones que recoge el Código Penal para no entrar en prisión: su condena no supera los dos años y no tienen antecedentes. Pero es el tercer motivo, la ausencia del reintegro de esos diez millones, el que determinó a la Audiencia Nacional a decretar su ingreso en prisión.

"Se trata de individuos -argumentan los magistrados en el auto difundido hoy por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia- que tenían la administración de una Caja de Ahorros que precisó de un rescate por el Estado y que se encuentran investigados en otras causas que se instruyen en la Audiencia Nacional".

Los cuatro exdirectivos condenados proceden de Caixanova. Gayoso y el abogado, Ricardo Pradas (también encarcelado), fueron condenados como cooperadores necesarios de un delito de administración desleal en concurso con otro de apropiación indebida, por el que la Audiencia primero y el Supremo, después sancionaron a los tres exdirectivos y absolvieron a Javier García de Paredes, exdirector general adjunto, procedente de Caixa Galicia