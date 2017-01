Núñez Feijóo dice ahora que no actuó sobre los retiros porque la caja estaba "intervenida"

La nueva versión del presidente de la Xunta sobre el papel desempeñado desde la Administración autonómica en el escándalo de las indemnizaciones millonarias tiene muy poco que ver con lo dicho antes. Los periodistas le preguntaron ayer y esta vez, lejos del argumento que lanzó en 2012 de que el Gobierno gallego no pudo hacer nada más de lo que hizo porque las retribuciones no eran su competencia, sino del Banco de España (algo que el supervisor negó), Alberto Núñez Feijóo sostiene ahora que no se actuó porque la caja estaba "intervenida". "Era una caja intervenida, la tutela financiera de las comunidades autónomas estaba suspendida. Si he podido hacer algo más, he reivindicado cómo era posible que tras el rescate de una caja una de las primeras decisiones fuera blindar salarios y contratos", dice.

Hasta ahora ni el presidente de la Xunta ni ninguno de sus colaboradores calificaron la ayuda de 1.182 millones de euros con la que nació Novacaixagalicia como un "rescate", porque además no lo fue. Feijóo no quiso ayer entrar en el fallo, "ni en la interpretación ni en las consecuencias, que fueron dramáticas". El presidente de la Xunta destacó que fue él, con una carta firmada de su "puño y letra", pidiendo al supervisor que dejara sin efecto el pago de las indemnizaciones. "Nunca respondió", se quejó.