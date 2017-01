La Audiencia Nacional cree que la prisión para los exejecutivos de NCG "está motivada"

El presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, ve "absolutamente motivada y razonada" la decisión de la sala de lo Penal de ordenar el ingreso en prisión para los exdirectivos de Novacaixagalicia (NCG) condenados por amañar sus contratos de alta dirección para asegurarse el cobro de prejubilaciones millonarias.

"Me parece absolutamente motivado y razonado que un tribunal que tiene que acordar sobre la suspensión o no (de libertad) de una persona que no ha pagado las responsabilidades civiles no debe ser favorecido por una excepción", subrayó Navarro sobre los ex altos cargos de la entidad gallega, los primeros banqueros condenados por la gestión de las cajas de ahorro que ingresan en prisión.

Durante su participación en un coloquio en el Club Siglo XXI, Navarro afirmó que el tribunal sentenciador tiene la facultad legal de decidir si envía o no a prisión a cualquier condenado a una pena de dos años o inferior y que no tenga antecedentes penales. La decisión causó sorpresa porque aún siendo legal, no es habitual que a los condenados sin antecedentes y una pena de dos años de prisión se les mande a la cárcel, aunque tampoco es la primera vez. La Audiencia Nacional justificó que ordenó la detención el pasado lunes "en aras" de evitar la impunidad del caso. Navarro remarcó que los exdirectivos no pagaron la indemnización de 10,4 millones de euros impuesta en concepto de responsabilidad civil.

Las defensas de los cuatro exdirectivos y el abogado condenado presentaron ayer el recurso de súplica para impugnar el ingreso en prisión. Alegan que la cuantía estaba recurrida. La Audiencia tiene dos días para resolver el recurso.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo insistió ayer por su parte en que se opuso por escrito a las indemnizaciones a los exdirectivos de NCG en una carta a Miguel Ángel Fernández Ordóñez, entonces gobernador del Banco de España, a la que no obtuvo contestación. "En el juzgado tendrán esa información y si no la tienen estoy dispuesto a trasladarla y tendrá que actuar en consecuencia", dijo.

El presidente se mostró tranquilo con su actuación en todo el proceso, ya que "hoy 5.000 personas" tienen trabajo en una entidad "radicada en Galicia".