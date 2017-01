-Hola David. ¿Qué libros me recomendaría para iniciarme en Bolsa? Muchas gracias.

-Hay muchísimos libros sobre Bolsa y como pasa con otras temáticas, los hay muy buenos, buenos, regulares, malos y horrendos. En general escape de libros que vendan la imagen de que la Bolsa es fácil, porque obviamente están escritos por expertos en marketing que poco saben de Bolsa y viven de captar incautos. Espero que tras Afinsa, Forum Filatélico, Rumasa o las preferentes, la mayoría de ahorradores se hayan dado cuenta de que nadie da duros a cuatro pesetas, como se decía antiguamente. Para ganar en Bolsa es necesario un método y ninguno de ustedes se va a convertir en trader en un día, en una semana ni en un mes. Para tener una visión global de los mercados recomendaría El pequeño libro de los grandes inversores, nuestro primer libro con Editorial Planeta, ya que aprenderá de los mejores traders de la historia y le abrirá un universo donde seguir investigando. En cuanto a teoría de análisis técnico Análisis Técnico de los mercados financieros de John Murphy. En cuanto a psicología me quedaría con Vivir del Trading de Alexander Elder y como libro muy ameno para aprender de la figura de Jesse Livermore Memorias de un operador de Bolsa. Si quisiese aprender algo de value investing le recomendaría Un paso por delante de Wall Street, escrito por uno de los mejores inversores de la historia: Peter Lynch. Puede seguir nuestras recomendaciones y críticas en la sección de libros de bolsa y finanzas en www.bolsageneral.es.

-Buenos días, David. Gracias de antemano por compartir su experiencia con todos nosotros. Me gustaría saber su opinión sobre Telefónica, Repsol y Endesa para 2017. Muchas gracias.

-Telefónica se encuentra intentando mejorar su aspecto técnico de medio plazo, algo que lograría de superar la resistencia de los 9,51 euros. Por encima de ese nivel, sería alcista en el medio plazo. De momento se ha quedado un poco rezagada respecto al resto de mercado. Soporte clave de corto plazo, en mínimos de diciembre en los 7,61 euros. No está entre mis favoritos, aunque lo más probable es que el mercado la termine arrastrando al alza. Repsol, como saben todos los que me siguen, me gusta desde principio de marzo, cuando rompió la resistencia en los 9,70 euros que marcó Bolsa General, radio, periódicos, Youtube y conferencias. Me sigue gustando ahora, que está a 14,20 euros, pero obviamente tiene menos potencial. Primer soporte clave en los 11,68 euros. Mientras no pierda este nivel es un claro mantener o comprar tras correcciones. Endesa se ha mostrado como el valor más fuerte del sector energético. Alcista en todos los plazos. Primer soporte clave de corto plazo en los 17,22 euros. Sería un claro mantener o comprar en correcciones. Eso sí, veo más potencial a empresas cíclicas que a empresas defensivas para este año 2017.

-¿Qué valores le gustan más para medio plazo en Bolsa europea? Gracias por sus análisis

-Me gusta mucho IAG, que tiene objetivo hacia 6,40, aunque se ha disparado desde que la recomendamos, con lo que mejor sería entrar tras algún descanso o consolidación (que siempre acaba llegando). De la Bolsa francesa me gustan Legrand, Faurecia o Plastic Omnium. De la portuguesa, Semapa y de la alemana, Bayer o Volkswagen. Eso serían algunos de los ejemplos que vengo mostrando en mis seminarios de bolsa online semanales. Un cordial saludo a todos y buen trading.