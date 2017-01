Las centrales de Meirama y As Pontes llegan al tope de producción por la sequía y el frío

Las centrales de Meirama y As Pontes están a pleno rendimiento pero no por la ola de frío que congeló España, sino más bien por el anticiclón instalado en Galicia desde hace más de dos meses. Fuentes de Gas Natural Fenosa -que gestiona la térmica de Meirama- y de Endesa (titular de la de As Pontes), confirman que ambas instalaciones están prácticamente al 100% de capacidad desde principios del mes de diciembre. Porque con la ausencia de lluvias las centrales hidráulicas han reducido su producción un 40% y con tiempo inestable es raro que el viento sople lo suficiente para que la energía eólica se convierta en líder de producción, como suele ocurrir en estos meses en el mercado español.

Este mes de enero la generación eólica es un 25% inferior a la registrada hace un año. Mientras, el mercado eléctrico ha tenido que recurrir a las centrales nucleares, a las de carbón -cuya producción se incrementó un 136% en comparación con el año pasado- y a las plantas de ciclo combinado, que han aumentado su generación un 63%.

Las térmicas son las centrales que más han incrementado su aportación al mercado o pool eléctrico con la ola de frío (ver gráfico), al pasar del 8,6% de la generación en enero del año pasado al 21,6% que aportaron de media este mes, hasta ayer. Mientras, la nuclear se mantuvo invariable, en torno al 22%, y el peso de los ciclos combinados se incrementó en cuatro puntos. Todo para compensar la caída de la eólica y la hidráulica.





Con los precios medios alcanzados por la electricidad en el mercado mayorista en diciembre y lo que va de enero las dos centrales suman una facturación de más de 100 millones de euros, calculados a partir de los datos facilitados por Gas Natural Fenosa y Endesa y los valores medios que figuran en la web del Operador del Mercado Ibérico de la Energía (Omie).

La central de Meirama, que quema carbón de importación, tiene una potencia neta de 557 megavatios (MW). Desde el pasado 1 de diciembre la térmica acumula una producción de casi 500 gigavatios por hora (GWh), según Gas Natural Fenosa. El precio medio que el megavatio por hora alcanzó en el mercado mayorista en diciembre fue de 60,49 euros, mientras que el de enero fue, hasta ayer, de 72,02 euros, un 19% más. La media de ambas cifras es de 66,25 euros, con lo que por los 500.000 megavatios por hora que generó Meirama, asciende a un total de 33.127.500 euros.

La central térmica de As Pontes también lleva al 100% desde el inicio del mes pasado. Consta de cuatro grupos de generación con una potencia total de 1.468,5 megavatios que según Endesa, están a pleno rendimiento, aunque no en todas las horas del día producen a ese nivel. As Pontes, que también cuenta con un ciclo combinado (gas) con 800 MW de potencia, triplica así el tamaño de Meirama y aunque Endesa no facilita datos de la generación desde el inicio del mes pasado, su producción como mínimo ha duplicado los 500 GW de Meirama hasta el millón de megavatios. Sus ingresos -a un precio medio de 66,25 euros- son a buen seguro superiores a los 66 millones, con lo que entre ambas y teniendo en cuenta los precios medios, acumulan los 100 millones de euros de facturación por venta de electricidad.

De hecho, si la central de As Pontes hubiera estado operativa y a pleno rendimiento durante todo el día de ayer, cuando el precio de la luz alcanzó su valor máximo, habría ingresado en torno a unos 3 millones de euros, con un precio medio por hora de 91,88 euros por megavatio. El de ayer fue el precio medio más alto de lo que va de año, y un 4,5% superior al que la electricidad tocó el martes, pero ayer llegó a alcanzar los 101,9 euros por megavatio y hora; la primera vez desde el 22 de diciembre de 2013 que supera los 100 euros.

Gas Natural se felicitó en su explicación a este diario de la existencia de estas tecnologías porque "gracias a ellas" no se produce ningún problema de suministro energético en el país, "a pesar de la fuerte demanda de electricidad".