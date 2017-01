Amadeus, brókers y valores

-Hola David. Estoy en Amadeus desde hace algún tiempo y quería saber si sigue vigente el objetivo de 47 euros. Gracias.

-En noviembre estuvo a punto de anular el objetivo, pero se respetó. Lo daríamos por anulado de perder los 39,85 euros. Incluso tiene otro objetivo mayor por otra estructura de medio plazo de segundo impulso -siguiendo el método FIBO explicado paso a paso en el curso de Bolsa General- hacia los 49,80 euros. De momento sigue en clara tendencia alcista desde que salió a Bolsa en 2010 a niveles por debajo de 10 euros. Ahora está en 43,77 euros y sin señales de giro. Un cordial saludo.

-Buenos días David. En primer lugar, gracias por su tiempo y sus valiosas opiniones. Me gustaría que me recomendase algunos brókers para operar en Bolsa (horizonte temporal medio-largo plazo) con opción de operar sin apalancamiento, con las desorbitadas comisiones que cobran los bancos. Y como muchos brókers sólo trabajan con CFDs parece que no encuentro la opción adecuada. Gracias por su tiempo y respuesta. Un saludo.

-Jamás se debe operar en acciones con un banco, ya que son extremadamente caros, salvo que operes en acciones del mismo banco. Una honrosa excepción es Bankinter, que es de los pocos preocupados en dar un servicio de cierto nivel para operar en Bolsa. Eso sí, los hay más baratos como ORey Trade, GPM o De Giro. A mi personalmente para acciones me gusta Click Trade, además es de los más baratos que existen. El inversor principiante ni se fija en comparar los precios y las comisiones y acaba abriendo cuenta en cualquiera, en el primero que encuentra y le recomiendan. No existe el bróker perfecto. Dependiendo de dónde operes unos son más baratos que otros. Si operases en acciones de Estados Unidos o futuros estaría muy bien IB, el mayor del mundo, y en CFDs donde cada vez hay más competencia me gustan GKFX o XTB. De todas formas lo mejor es probarlos en demo antes de contratarlos y no fiarse de recomendaciones de nadie ya que muy rara vez (casi milagroso) encontrará a alguien que le de una opinión independiente. Un cordial saludo.

-David, gracias por estas respuestas que nos brinda. Nos encanta leerle. Para medio plazo (un año o más), ¿qué valores europeos o de USA ve para entrar que tengan buen timing? Un abrazo.

-Entenderá que después de una impresionante subida vertical desde noviembre, quedan muy pocos valores con buen timing de compra. Ya sabe que los profesionales intentamos comprar abajo y vender arriba. Es decir, entrar tras formarse un suelo, en momentos de miedo o pánico y no tras alzas fuertes, cuando entra el inversor principiante, animado al calor de las subidas. Dicho esto, esta semana en mi sección semanal de Intereconomía -los jueves a las 17.35 horas- comenté el valor francés Legrand. Si rompe la resistencia de los 54,80 euros, rompería una importante barrera. Si no ha seguido nuestro escenario de subidas y se ha quedado fuera, esperaría para construir cartera tras alguna corrección en valores fuertes. Hay muchos en Europa y en Estados Unidos. Algunos ejemplos son BMW, Bayer, AENA, Amadeus, Bankinter, Merck, Semapa, Plastic Omnium... Ahora no es el momento de construir cartera y hay pocas excepciones como la que le comento de Legrand. Un cordial saludo y buen trading.