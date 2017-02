Deutsche Bank, Cellnex y Quabit

-Hola David. ¿Me podría decir el precio objetivo a medio plazo de BBVA y de Deutsche Bank? Estoy invertido en ellos y no sé si recoger beneficios o mantener un poco más. Gracias, crack.

-No existen los precios objetivos. A lo que llaman precio objetivo no dejan de ser precios subjetivos de casas de análisis o brokers (por eso cada uno da el suyo). Lo más cerca son los objetivos que activan los gráficos cuando activan alguna pauta (ya que cualquier experto en análisis técnico marcará el mismo objetivo), y nunca se deben tomar tampoco como seguros. La seguridad en Bolsa no existe. Lo bueno del análisis técnico es que puedes seguir la tendencia y fijar objetivos probables que además tienen un punto de anulación, (donde ya no tiene sentido mantener la estrategia). BBVA se encuentra en tendencia alcista de corto plazo tras el Brexit con primeros soportes en los 6,01 y 5,60 euros. Perder estos niveles sería negativo, especialmente los 5,60 euros. La parte negativa de BBVA es que ha mostrado menos fuerza que otros valores del sector en los últimos meses (seguramente por su exposición a Turquía o México) y no ha logrado romper la resistencia de medio plazo de los 6,60 euros. Por encima de ese nivel apuntaría a otro tramo de importantes subidas para medio plazo.

Deutsche Bank está en tendencia alcista de corto plazo y subiendo con mucha fuerza desde el Brexit. Tiene soportes en los 17,24 y 16,82 euros. En ambos casos lo más recomendable sería poner un stop por debajo de los soportes que he comentado. En Deutsche Bank, por debajo de los 17,23 euros.

-Buenas noches. Primero, felicitarle por su trabajo. Es un referente y en mi opinión, de lo mejor a nivel nacional. Quería preguntarle por DIA y Cellnex, si lo ve interesante para medio plazo y timing. Me gusta el sector farmacéutico pero se ha disparado, y alguna constructora como Quabit. ¿Cómo lo vería? Arriesgado ¿no?

-En primer lugar, gracias por ese gran elogio. Día ha rebotado desde sobreventa tras una fuerte caída y ahora se encuentra en la primera resistencia de los 5,15 euros. No me gusta se ha ido ya a niveles de ligera sobrecompra. Aunque pudiera subir más, no tiene un buen timing de compra. Es importantísimo entrar cuando el valor se encuentra cerca de soportes y por tanto tenemos la opción de tener una buena ecuación rentabilidad/riesgo.

Cellnex tampoco es de mis favoritos. Está intentando rebotar y tiene soportes en los 13,05, 12,88 y 12,51 euros, pero tiene muchas resistencias en el camino. Quabit es un chicharro peligrosísimo (solo apto para traders profesionales que sepan gestionar el riesgo). Este valor ha dejado a centenas de miles de inversores arruinados, ya que en 2008 cotizó a 2. 921 euros y hoy solo vale 2,13 euros. Si se multiplica por mil los que compraron en 2008 recuperarían buena parte de lo perdido. Imagínese. El 31 de enero el valor comenzó subiendo y acabó hundiéndose un 16% con mucho volumen y dejando claro que puede seguir cayendo. Me gusta Amadeus o Bankinter en España o Legrand y Plastic Omnium en Francia por ejemplo. En noviembre-diciembre había muchísimos valores dando señal de compra, y así lo comenté en Bolsa General. Ahora muchos de ellos ya se han disparado.

-¿Qué herramientas usa para analizar dónde entrar y cuándo salir de una estrategia?

-Esta pregunta daría para un curso de cuatro meses, pero uso herramientas de análisis técnico. La más importante, la tendencia del precio, el volumen, media de 200 sesiones ponderada, estocástico, MACD, RSI y la fortaleza relativa de los valores respecto a sus índices. Con eso tiene lo suficiente para ganar dinero, pero lo importante es aprender a interpretar las pistas que siempre van dejando los gráficos. Los gráficos no son algo etéreo, sino que reflejan hacia dónde fluye el dinero y lo que han hecho las manos fuertes, para aprovecharnos de esos grandes movimientos del mercado.