"El 'Brexit' supone un reto para la empresa española, pero traerá oportunidades"

Autor del libro 'Internacionalización y competitividad en la economía española', actualmente es socio de la consultora KPMG y responsable de Estrategia Internacional de la consultora KPMG en España. Antonio Hernández García acaba de coordinar el estudio 'La empresa española ante el Brexit', el primer barómetro para medir cómo se afronta la salida del Reino Unido de la Unión Europea y advierte de que este fenómeno representa un importante reto para la economía española, un hecho histórico para el que sin embargo hay que prepararse y de paso buscar las oportunidades que, dice, brindará

Nacido en 1965, es doctor en Ciencias Económicas y miembro en excedencia del Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado. Fue director general de Política Energética y Minas en el último Gobierno de Zapatero y dentro del Ministerio de Industria ha asumido diferentes responsabilidades en el departamento de Estudios de Sector Exterior y en las embajadas de Teherán (Irán) y Sofía (Bulgaria). Ha sido asesor técnico del Ministerio de Economía y directivo del programa Invest Spain. Antonio Hernández ve una oportunidad en la depreciación de la libra y en los planes fiscales expansivos de Reino Unido para invertir en infraestructuras, que podrán ser aprovechadas por firmas nacionales.

-De la encuesta llama la atención la alta tasa de empresas españolas que ven oportunidades en el Brexit. ¿A qué se debe?

-Una de las principales conclusiones es que este proceso implica un significativo reto para la empresa española pero también trae consigo oportunidades. Uno de cada cinco directivos españoles encuestados afirma que el Brexit podría generar oportunidades para su negocio, al tiempo que un 36% no descarta que esto pueda ocurrir en el futuro.

-¿De qué tipo son esas oportunidades?

-Por un lado están las relacionadas con uno de los efectos macroeconómicos más evidentes: la depreciación de la libra respecto al euro. Una libra más débil implica un abaratamiento de las inversiones de empresas españolas en Reino Unido, por el mayor poder adquisitivo del euro frente a la libra. Eso sí, por la otra cara de la moneda esta tendencia tiene un impacto negativo para las empresas exportadoras españolas, al encarecerse sus exportaciones a Reino Unido, y para las empresas españolas con concesiones o contratos a largo plazo. Existen, además, oportunidades relacionadas con la política fiscal expansiva prevista por el gobierno británico.

-¿Cuáles?

-Sobre todo en el ámbito de las infraestructuras, donde se ha aprobado un programa de 23.000 millones de libras para los próximos cinco años. La posible relocalización de algunas multinacionales con sede en Reino Unido también podría traducirse en oportunidades para España.

-¿Qué tipo de empresas ven más oportunidades de negocio?

-Según nuestra encuesta, a la que han respondido casi 1.500 directivos, los sectores que ven más oportunidades son los de servicios profesionales (así lo afirma un 56% de sus directivos), financiero (32%), tecnología, telecomunicaciones y medios (27%) e infraestructuras (26%).

-¿Y cuáles pueden ser los sectores más perjudicados?

-No hablaría de sectores perjudicados, sino más bien de sectores expuestos a mayores retos y, en particular, de aquéllos con mayor exposición comercial a Reino Unido. En este sentido, habría que destacar la automoción, donde, según la encuesta, sólo el 7% de los directivos ve oportunidades en el Brexit y un 69% descarta esta posibilidad. Otros sectores con una visión similar es el de la industria química (un 50% de los directivos encuestados no ve oportunidades), turismo y ocio (49%) y distribución y consumo (49%).

-¿Cuáles son los principales factores adversos que puede tener el Brexit?

-Los efectos macroeconómicos en forma de depreciación de la libra y contracción de la economía británica son los principales retos que plantea este proceso para los directivos españoles. Estos resultados son congruentes con la depreciación de más del 10% que ha registrado la libra respecto al euro desde el referéndum, pese a los recientes repuntes, y con las menores perspectivas de crecimiento que diversos analistas prevén para Reino Unido en 2017. A modo de ejemplo, el Fondo Monetario Internacional (FMI), en sus últimas previsiones estima que el PIB británico crecerá un 1,5% en 2017, frente al 2,2% que estimaba antes del referéndum. Además de estos dos efectos y de las posibles barreras arancelarias y no arancelarias (documentos de exportación, certificaciones, inspecciones y costes logísticos?), los potenciales cambios regulatorios destacan también como un reto.

-¿Ya están notando las empresas españolas los efectos del futuro Brexit?

-Todavía es pronto para hacer una valoración. Sin embargo, lo que ya sí está claro es que este hecho histórico afecta a varios ámbitos de las empresas: la financiación, cuestiones fiscales y legales, modelo de negocio y cadenas de suministro. Además, para aquellas establecidas en Reino Unido, otra área afectada es la relativa a los recursos humanos.

-¿Qué pueden hacer las empresas ante el nuevo escenario?

-Un proceso de semejante trascendencia exige una adecuada planificación estratégica, que sin duda es factible. Se pueden identificar de forma proactiva los riesgos y oportunidades que representa este proceso y planificar la cobertura y monitorización de los mismos. Así lo consideran dos de cada tres directivos que hemos encuestado en el barómetro: un 22% ya ha respondido al Brexit con un plan de contingencia y un 43% piensa elaborarlo próximamente. Nos encontramos ante un acontecimiento histórico que tiene un relevante impacto para el tejido empresarial español y ante el que la anticipación y la capacidad de reacción de las empresas serán fundamentales.