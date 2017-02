Galicia bate su récord y supera los 20.000 millones en exportaciones

Galicia cerró el año pasado con un récord absoluto en exportaciones, al superar no ya los 19.000 millones en ventas que no había alcanzado en toda su historia, sino al superar los 20.000. La comunidad vendió bienes y servicios al extranjero por valor de 20.039 millones de euros. Esta cifra supone un incremento del 6,4% respecto a la registrada en todo 2015, el tercer mayor incremento de España, sólo superado por Castilla y León, con un avance del 8,7% y Castilla-La Mancha (7,7%). Con esta mejora, el comercio exterior gallego representa casi un 8% del total estatal, según los datos del Informe mensual de Comercio Exterior que hizo público esta mañana el Ministerio de Economía.

La industria textil, con su gigante Inditex a la cabeza, es la responsable de la mejora de estas cifras, ya que experimentó un incremento de las exportaciones del 17%, hasta sumar 6.067 millones de euros y suma el 30% del total de las ventas gallegas. Los otros dos sectores sobre los que se asienta el comercio exterior gallego son el de la automoción (que experimenta una leve subida del 1%) y el naval, que constata su recuperación tras la crisis del tax lease, con una mejora de las cifras respecto a 2015 del 3%. Ambos sectores suman sin embargo unas ventas sólo ligeramente superiores a las de la confección, de 6.983 millones de euros.

Precisamente este espectacular crecimiento del negocio de la moda explica que A Coruña lidere el crecimiento exportador por provincias, con un aumento de las ventas del 14%, hasta los 9.408 millones de euros, seguido por Pontevedra, que crece, pero sólo un 5% (9.115 millones) y Ourense, que se anota un tibio 0,3% (788 millones). Lugo, en su tónica habitual del año pasado, reduce sus exportaciones un 36%, hasta los 727 millones.

Datos estatales

La consecución de un nuevo récord de exportaciones en España y unos precios energéticos contenidos permitieron recortar el déficit comercial un 22,4% en 2016, hasta los 18.753,9 millones de euros, lo que supone el segundo mejor registro desde 1997, tras el de 2013.

El déficit comercial fue consecuencia de unas importaciones superiores a las exportaciones, a pesar de que las primeras bajaron un 0,4 %, hasta 273.284,2 millones, y las segundas crecieron un 1,7 %, hasta 254.530,2 millones, según los datos del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.

La secretaria de Estado de Comercio, María Luisa Poncela, ha destacado esta mañana en la presentación del informe que el dinamismo de las exportaciones se debe en parte a las reformas estructurales que han permitido corregir los desequilibrios de la economía y que favorecen que las empresas españolas se mantengan en el exterior, a pesar de que ahora es la demanda interna la que está tirando de la economía nacional.

Poncela ha reconocido la importancia que ha tenido el precio del petróleo en la balanza comercial de 2016, al contener las importaciones, aunque también ha resaltado que sin contar con el componente energético las exportaciones "se están comportando mucho mejor".

La tasa de cobertura (exportaciones sobre importaciones) se situó en el 93,1 % (91,2 % en 2015), el segundo mejor registro de toda la serie histórica tras 2013.

Además, la secretaria de Estado ha dicho que "no vislumbra un problema en la balanza de pagos por el encarecimiento de las importaciones energéticas", teniendo en cuenta que el Gobierno espera que el petróleo se mantenga este año en el entorno de los 55 dólares el barril.

La mayor parte del déficit comercial español es consecuencia de la factura energética que se paga al exterior (ya que las importaciones de productos energéticos duplican las exportaciones) y que en 2016 arrojó un déficit de 16.237,4 millones.

No obstante, ese déficit energético se redujo un 37,8 % debido en buena medida a unos precios más bajos que recortaron un 22,4 % las compras de petróleo y derivados, hasta 22.515,6 millones, principalmente a Nigeria, Angola, Reino Unido y Argelia.

El saldo no energético arrojó un déficit de 2.516 millones, cuando un año antes presentaba un superávit de 1.912 millones.

En la rueda de prensa, Poncela también ha destacado que en 2016 el número de exportadores aumentó un 1%, hasta un total de 148.794, lo que en comparación con 2008 (el máximo del anterior ciclo alcista) representa un aumento del 46,7 %. Los exportadores regulares -aquellos que llevan más de cuatro años consecutivos exportando, que suponen un tercio de total y que facturan el 94,3% de las ventas al exterior- aumentaron un 4,2%, hasta 49.792.

Los principales sectores exportadores en 2016 fueron el de bienes de equipo, que representa el 20,3% del total y creció el 2,5%; el del automóvil, que supone el 17,7% del total y se incrementó un 5,9%, y el de alimentación, bebidas y tabaco, que aglutina el 16,9% del total y aumentó el 6,2%.