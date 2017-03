Hacienda vigila "todo lo que pasa en la red" en busca de actividades sumergidas

La Agencia Tributaria redobló los trabajos de inspección in situ y también el seguimiento de información en internet como parte de sus estrategia de la lucha contra el fraude, según se deduce de los resultados presentados ayer por el responsable del citado organismo, Santiago Menéndez. Hacienda está pendiente de "todo lo que sucede en la red" porque es su obligación, señalaron fuentes de la Agencia Tributaria a propósito de los rastreos que se realizan en internet en busca de indicios de actividades sumergidas.



Entre las actividades inspectoras que destacó Menéndez figura "el desarrollo de herramientas informáticas para la investigación por internet". Esa tecnología se utiliza, por ejemplo, para comprobar si las viviendas en alquiler anunciadas en la red están declaradas como tales por sus propietarios. La combinación de esa práctica y de visitas presenciales con el mismo propósito condujo a un aumento del 49% en las actuaciones destinadas a aflorar alquileres opacos. "Internet siempre deja huella", apuntaron fuentes de la Agencia. Y añadieron que Hacienda "avanzará" también en el control de las actividades de economía colaborativa y d de los alquileres turísticos.



Según las explicaciones de Menéndez, la labor inspectora también se reforzó para la persecución del uso del llamado "software de doble uso" en negocios de venta al público. Se trata de programas informáticos para las cajas registradoras que facilitan que los propietarios oculten ingresos y lleven dobles contabilidades. Asimismo, los expedientes sancionadores por la norma que limita los pagos en efectivo de más de 2.500 euros (7.263 en 2016) aumentaron un 19%.





La recaudación por la lucha contra el fraude fiscal ascendió el pasado año a 14.883 millones de euros, cifras un 4,98% inferiores a las del año anterior. No obstante, Santiago Menéndez remarcó que, si se descuentan los llamados "expedientes singulares" (asuntos de elevada cuantía cuyo número es muy volátil), los ingresos mejoran en 1.900 millones los de 2015. "Son datos muy positivos", subrayó Menéndez, tras asegurar que los resultados de mejora contra el fraude "no han tocado techo porque no lo hay". "Allí donde haya economía sumergida y fraude, iremos", remató el director general de la Agencia Tributaria.