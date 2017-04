Los sindicatos esperan relanzar la negociación colectiva tras la oferta patronal

CCOO y UGT aseguraron ayer que han "tomado nota" de la nueva oferta salarial planteada por CEOE y Cepyme para la renovación del acuerdo de negociación colectiva y no la valorarán en su totalidad hasta que se reúna la mesa de negociación. Eso sí, aunque la propuesta empresarial es mejor, los sindicatos ven necesario proseguir con las negociaciones para conseguir un acuerdo que garantice el poder adquisitivo de los salarios.



La oferta de CEOE y Cepyme consiste en una subida salarial de entre el 1% y el 2%, más medio punto adicional variable vinculado fundamentalmente a la productividad. Su propuesta inicial era más baja: subida de entre el 0% y el 1,5%, más medio punto adicional variable, mientras que la de los sindicatos pasa por incrementar los salarios entre un 1,8% y un 3%.



El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, reconoció en un acto en Soria que las propuestas realizadas por la patronal son "positivas" pero también "insuficientes" y apostó por avanzar en ese terreno en la negociación con los empresarios.



El presidente de la CEOE, Juan Rosell, afirmó, por su parte, que CCOO y UGT "no pueden decir que no" a la nueva propuesta salarial de las organizaciones empresariales porque, más que los números, lo han buscado con este planteamiento salarial es transmitir "confianza y realismo" a la sociedad.



Críticas a la propuesta



Mientras, el presidente del Círculo de Empresarios, Javier Vega de Seoane, cree que "no es razonable" negociar los incrementos salariales a nivel sectorial, nacional o autonómico y que la negociación colectiva se debería llevar a cabo a nivel empresarial. Seoane considera que los problemas de los salarios bajos y la precariedad están "principalmente" concentrados en las pequeñas y medianas empresas, por este motivo no ve lógico que se haga una propuesta de subida salarial general.



En esta línea, apuntó que los salarios "los pagan las empresas" y hay empresas que son menos competitivas, que atraviesan una situación complicada y que "no podrán" subir los salarios según la propuesta nacional.