La Xunta afirma que tiene "un compromiso claro" con los trabajadores de Ferroatlántica

El director xeral de Enerxía, Ángel Bernardo Tahoces, se remitió al "impedimento legal" existente para no responder en la Comisión de Industria del Parlamento a las preguntas de En Marea en las que exigía saber la producción en megavatios hora y su precio de mercado de las centrales que Ferroatlántica gestiona en A Costa da Morte y que pretende vender.



Tahoces dijo no poder contestar porque es una información "confidencial", que tan solo puede ser usada de "forma global" en lo referente a la producción de energía eléctrica y no detallada por empresas. En este sentido, sostuvo que no cree que sea "inocuo" que un "competidor" pueda "conocer exactamente los datos horarios de su producción", ya que "los datos relevantes y sensibles para la actividad productiva de una empresa deben ser protegidos, porque lo establece la ley". "En sede parlamentaria no se puede solicitar el incumplimiento de las leyes", añadió.



Tahoces sí respondió, por contra, a una pregunta relativa a la fecha de vencimiento de las concesiones para explotar las centrales gallegas. Al respecto, explicó que todas las autorizaciones de Ferroatlántica en A Costa da Morte concluyen el 1 de enero de 2061, con la única excepción de la explotación hidroeléctrica de Carantoña, cuya concesión acaba en diciembre de 2036.



Sobre la posibilidad de segregación de las actividades de ferroaleación de las centrales hidroeléctricas -medida que aspira a lograr Ferroatlántica para poder vender los saltos de agua-, Tahoces reiteró la "posición clara desde un primer momento" de la Xunta, con "un compromiso claro con los trabajadores".



El diputado de En Marea Pancho Casal, sin embargo, cargó contra el "oscurantismo" sobre los datos de producción, pues "en 40 años todos los gobiernos de España hicieron la legislación para que no se pudiera conocer la realidad de la estafa que supone el sector eléctrico".