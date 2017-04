La Xunta eleva un 35% los fondos destinados a impulsar las empresas emprendedoras

La Consellería de Economía, Emprego e Industria activará en los próximos días una nueva convocatoria del programa Galicia Emprende para ayudar al nacimiento de nuevas empresas en Galicia. Con respecto a la anterior edición, en este caso el plan verá aumentados su fondos un 35%, hasta los cinco millones de euros.



La previsión es que con esta iniciativa se llegue a 160 nuevas empresas, que podrán recibir ayudas directas de hasta 175.000 euros, "impulsando así la puesta en marcha o consolidación temprana de compañías promovidas por autónomos y emprendedores, al tiempo que contribuye al empleo de calidad", sostiene el departamento que dirige Francisco Conde.



La idea es que este programa contribuya a la movilización de inversiones privadas por más de 14 millones de euros y a la creación o mantenimiento de 500 puestos de trabajo. Se apoyarán proyectos por valor de entre 25.000 y 500.000 euros, con ayudas públicas que pueden alcanzar el 35% de la inversión en el caso de las pequeñas empresas y del 25% en las medianas, priorizando el emprendimiento industrial.



La Xunta explica que, como novedad, el Galicia Emprende -cofinanciado con fondos Feder- pasará a tener una única convocatoria anual que se articulará a través de tres fases escalonadas a lo largo del año con el objeto de facilitar la presentación y ejecución de los proyectos para la puesta en marcha o consolidación temprana de empresas con una antigüedad máxima de 42 meses.



En la edición del pasado año se concedieron subvenciones para un total de 81 empresas que requirieron una inversión de siete millones de euros y supusieron la creación o mantenimiento de 235 empleos. Entre estos proyectos emprendedores se encuentran empresas de servicios forestales y biomasa, una heladería con producto de calidad incluso para clientes que sufren algún tipo de alergia o intolerancia alimentaria, una firma de reparación de barcos, comercios textiles, panaderías o servicios de hostelería y alojamiento.



Este programa tiene su complemento en el Galicia Rural Emprende, dotado con 2,5 millones de fondos, para promover específicamente la diversificación y creación de empresas no agrícolas fuera del ámbito urbano. Podrán beneficiarse de estos apoyos los agricultores o miembros de la unidad familiar de una explotación que diversifiquen sus actividades en ámbitos no agrarios, las pequeñas empresas de nueva creación o que inicien actividades no llevadas a cabo antes, así como los autónomos en general.



Ayudas a asociaciones



El Ejecutivo autonómico también acaba de publicar en el Diario Oficial de Galicia (DOG) una convocatoria de ayudas de la Consellería de Economía dirigida a apoyar con 250.000 euros a las asociaciones de autónomos de carácter intersectorial, centros especiales de empleo y empresas de inserción laboral. El objetivo principal de esta iniciativa es "apoyar los gastos de organización interna y funcionamiento" de este tipo de entidades asociativas realizados entre el 1 de noviembre de 2016 y el 31 de octubre de 2017. El plazo para presentar las solicitudes finalizará el próximo 8 de mayo.



Esta iniciativa forma parte de la Axenda 20, con la que el Gobierno gallego busca impulsar el empleo "estable y de calidad".