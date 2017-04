Alfonso Rueda: "La empresa exige celeridad sobre algo que aún no pidió"

El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, cuestionó ayer que Ferroglobe pida a las administraciones diligencia sobre las autorizaciones para llevar a cabo su plan de inversiones cuando el Gobierno gallego no ha recibido aún "ninguna petición".



La empresa Ferroglobe, que cuenta en Galicia con plantas en Cee-Dumbría y Sabón (Arteixo), hizo público este fin de semana un acuerdo con varios sindicatos -que agrupan al 73% de la plantilla- para su futuro plan de inversiones en todas sus plantas en España y que se financiaría con la venta de las siete centrales que explota en Cee y Dumbría en un régimen de concesión que prohibe expresamente su venta. La firma anunció que solicitará permiso en breve a la Xunta para cerrar la operación y pidió "diligencia" en la tramitación.



En respuesta a preguntas de los periodistas, Alfonso Rueda expresó que de momento "no existe ninguna petición con registro de entrada en la Xunta", ante lo que evitó opinar. Rueda insistió en que la Xunta mantendrá lo que ha dicho desde el comienzo sobre este plan y que pasa por "el mantenimiento de la actividad industrial y los puestos de trabajo": "La administración siempre tiene que actuar con diligencia. A día de hoy, y después de mucho hablar, aún no se ha presentado nada. La empresa pide diligencia sobre una solicitud que no hizo".



El BNG recordó que éste es el tercer intento de Villar Mir de conseguir la segregación de actividades y que la Xunta siempre se lo negó.