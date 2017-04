El Popular se desploma un 9,6% en Bolsa tras admitir que necesita más capital o una fusión

Lunes negro para el Popular en bolsa. Las acciones del banco se desplomaron ayer un 9,6%, hasta los 0,734 euros, marcando un nuevo mínimo histórico después de que el presidente de la entidad, Emilio Saracho, anunciara que la entidad está abocada a una nueva ampliación de capital, sin descartar operaciones corporativas. Las palabras de Saracho se sumaron al efecto que ha tenido en la cotización la rebaja de la calificación que el viernes dio a conocer Standard & Poor's, situándola en B desde B+, debido a que entiende que su posición de capital es "débil".



La del lunes fue la primera comunicación de Saracho al mercado desde que tomara posesión de su cargo como presidente el pasado 20 de febrero y tras la dimisión de Pedro Larena como consejero delegado. Los inversores estaban a la espera de conocer las líneas generales de su estrategia al frente del banco, en una situación complicada tras presentar unas pérdidas por 3.485 millones de euros a cierre de 2016 y después de anunciar una reexpresión de las cuentas del pasado ejercicio para corregir cuatro aspectos concretos que elevarán los números rojos en al menos 129 millones de euros.



Más allá de abrir la puerta a una nueva ampliación de capital -en mayo de 2016 el banco aumentó capital por 2.500 millones de euros- y a participar en operaciones corporativas, Saracho avisó de que el banco desinvertirá en aquellos negocios en los que no cuente con las "suficientes capacidades para competir tanto geográfica como verticalmente".



También ha puesto sobre la mesa la posibilidad de realizar más provisiones en el futuro, pese a que ya ha dotado 25.000 millones de euros desde 2007 con el fin de sanear su balance. "Parece que el diagnóstico general es unánime: estamos abocados a aumentar capital para seguir adelante. Mi preferencia es que si acudimos al mercado, no solo sea para cumplir con los niveles de capital, sino para alcanzar un volumen de fondos propios que permita al banco la ejecución de su estrategia y competir en el mercado en igualdad de condiciones", apostilló.



El primer espada del banco destacó que para conseguir que Popular se recupere necesitará "tiempo, pero no mucho", y adelantó que tanto él como el resto de miembros de la dirección se comprometen a trabajar "sin descanso" por el banco, con profesionalidad y altura de miras, eficacia y con transparencia y rigor en la gestión, además de con comunicación al mercado. "Merece la pena luchar por esta entidad", recalcó.