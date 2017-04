La compleja travesía de Banco Popular

Banco Popular comienza una nueva etapa en la que ha de luchar para conseguir salir adelante en un entorno de exigente regulación y de bajos tipos de interés que dificultan la actividad bancaria, un reto que afronta a contrarreloj y con un nuevo equipo gestor al frente encabezado por Emilio Saracho. La entidad, que llegó a ser ejemplo de banco rentable en el pasado, no atraviesa su mejor momento después de presentar una pérdidas de 3.485 millones de euros, tener que corregir cuatro aspectos de sus cuentas, sufrir rebajas de rating y ver cómo su acción se desploma hasta marcar mínimos históricos. Los títulos volvieron ayer a experimentar grandes caídas y retrocedió un 9,6%, hasta situar su precio en los 0,663 euros, niveles históricos. Este retroceso en el valor se une al registrado el lunes, también del 9,6%, después de que el nuevo presidente abriera la puerta a una ampliación de capital de la entidad o una fusión con otro banco durante la junta general de accionistas. El Popular arrancará hoy con una capitalización bursátil (valor en Bolsa) de menos de 2.800 millones de euros, algo más del importe de la última ampliación (2.500 millones), entonces ejecutada bajo la presidencia del compostelano Ángel Ron. En las últimas veinte sesiones el banco acumula una caída en Bolsa del 28,7%.



El banco ha centrado su actividad en el segmento de pymes, un negocio rentable que le ha permitido alcanzar una cuota de mercado del 18% y generar un margen de explotación antes de provisiones superior a 1.200 millones de euros en 2016. Sus márgenes de nueva producción están por encima de la media del sector, pero tiene un punto débil: su gran negocio inmobiliario compuesto en su mayoría por activos adjudicados y préstamos dudosos con garantía inmobiliaria. El importe bruto de estos activos es de 36.000 millones de euros, de los que se han provisionado el 46%.



Para afrontar su situación, lo primero que hará Popular será ampliar capital por cuarta vez en menos de cinco años y no tiene fácil respaldo de los accionistas. Saracho podría optar por la venta de negocios en los que la entidad no tiene suficiente capacidad para competir. Entre ellos Totalbank, la filial estadounidense de Popular, o WiZink. Otra opción es ir a una nueva operación corporativa.