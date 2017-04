La empresa plantea sacrificar la planta de silicio solar y advierte del riesgo de perder las primas eléctricas

UGT, CCOO, USO y SU escucharon el terrorífico panorama que la empresa dibujó para lograr el acuerdo. El primero de los recortes se producirá en Sabón. Ferroglobe cree que Silicio Ferrosolar SL, la firma que da empleo a 29 personas y que desarrolló el proyecto de I+D con más futuro de la compañía en España "no tendría razón de continuar existiendo sin la inversión proyectada" y que en el último consejo de administración de Ferroglobe, se defendió que no cerrara, pero sin inversión, tendría que hacerlo. La factoría de Ferroatlántica en Sabón, por su parte, dice el grupo, transformará uno de sus hornos para elaborar ferrosilicio y "reducir el riesgo", aunque está tan expuesta a los ajustes como las del resto de ferroaleaciones.



Pedro Larrea, que firma el preacuerdo alcanzado con los sindicatos, reconoció además la comprometida situación del llamado horno 22 de Cee, cuyas condiciones ya fueron denunciadas por el comité como un ejemplo de falta de inversiones en la comarca durante los últimos 20 años. El directivo reconoce que si no se repara, existe el riesgo de perder las primas eléctricas por interrumpibilidad (26 millones) que comprometerían la viabilidad de la factoría. Los sindicatos, según las actas, no preguntaron por qué no se produjeron inversiones antes.