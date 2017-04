La UE estudia implantar peajes en vías rápidas

La Comisión Europea ha empezado a tantear a los europalamentarios para conocer su posición sobre la posibilidad de que se implanten peajes para coches y camiones en todas las vías rápidas europeas. En el caso español, y si el ejecutivo que dirige Jean-Claud Juncker lo aprueba, se aplicaría a las autovías y autopistas, según informa la Cadena SER.

En todo caso, los trámites para implantar el pago en todas esas vías de comunicación, pueden alargarse algo más de un mes y dependerá de que el Parlamento Europeo dé su visto bueno a la medida propuesta por la Comisión. Si se da luz verde a la idea que surge en plena reforma de la Euroviñeta, todos los conductores de la Unión Europea pasarían a pagar una carga que hasta ahora se aplicaba a los transportes pesados de 12 toneladas en buena parte de Europa.

La Comisión estudia si la Euroviñeta debe ampliarse tanto a furgonetas como coches y si deben definirse nuevas normas comunitarias para las vías que circunvalan las grandes ciudades. Además, la propuesta recoge también la posibiliad de que el actual carácter voluntario de la medida pase a ser obligatorio a todas las vías de la red europea, lo que obligaría a imponer peajes en todas las autovías y autopistas de España.

La propuesta de la Comisión Europea surge después de que la multinacional Abertis propusiese al ejecutivo europeo la necesidad de implantar un sistema de peaje homogéneo en todo el territorio europeo que obligue a los vehículos pesados a pagar por el uso de ciertas autovías. Según la empresa española y su informe sobre el impacto económico de los peajes a vehículos pesados de mercancías , tal como recoge el diario Expansión, esta media permitiría mejorar la eficiencia del uso de las infraestructuras.

Las asociaciones de empresas de transporte españolas se oponen a este tipo de medidas ante el incremento que supondría en sus costes. Para tratar de modificar su postura, la Comisión estudia ofrecer ayudas y compensaciones con la modificación de otras normas, como la del cabotaje que regula el movimiento de mercancías y que obliga a los transportistas a volver a su destino sin carga.



Peajes 'homogéneos' en Cataluña

El Govern catalán quiere implantar en 2018, con independencia del vencimiento de las concesiones, un modelo de peajes "homogéneo y justo", aplicable tanto a una Cataluña independiente como a una autonómica, y tanto en la comunidad catalana como en el resto del Estado.

En una entrevista de Europa Press, el secretario de Infraestructuras y Movilidad de la Generalitat, Ricard Font, ha explicado que el modelo que el Ejecutivo catalán ve con mejores ojos es el de la viñeta, ya implantada en países como Austria y Suiza y que consiste en el pago por el tiempo que se utiliza una vía de alta capacidad.

Font no ha cifrado el coste para el ciudadano de esta viñeta, pero ha indicado que a nivel europeo se han fijado cantidades que van desde los 40 a los 110 euros: "Lo que está claro es que las vías de alta capacidad se pagan. Las pagan quienes las utilizan o toda la población a través de impuestos".

De hecho, todos los ciudadanos, con independencia de si usan una vía de alta capacidad o no, pagan 40 euros a través de impuestos para financiar los peajes a la sombra de las autopistas: "Ahora no tenemos modelo de peajes y cada autopista responde una historia particular".

Siguiendo las directivas europeas de quien contamina paga y quien usa también, el Govern defiende el modelo de la viñeta austríaca porque es fácil de implementar y aplicar con una simple comprobación de matrículas, sin tener que hacer frente al elevado coste tecnológico que supondría un modelo basado en el pago por kilómetros: "La viñeta permite la transición levantando las barreras el primer día".

Font ha dejado claro que el debate abierto no es sobre la gratuidad, sino sobre la financiación de las vías de alta capacidad, y tampoco sobre la gestión, ya que ha defendido que la recaudación la lleve a cabo un consorcio público --la Generalitat en una Cataluña independiente y junto con el Estado en una autonómica--, que es quien establecerá las condiciones y si opta por operadores públicos o privados.