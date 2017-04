UGT alega que votó sí "por responsabilidad"

La federación de industria, construcción y agro de UGT en Galicia firmó el preacuerdo con Ferroglobe por "responsabilidad" y al entender que era "la decisión más adecuada para todas las plantas y los trabajadores del grupo en España". En un comunicado, UGT destaca que el preacuerdo establece "unas garantías de empleo y de inversiones que, en la actual situación del sector, hay pocas ocasiones de negociar". "No podemos olvidar que Ferroatlántica atraviesa una grave situación de deuda", advierte , antes de asegurar que no aceptará "ninguna decisión que pueda llevar a una pérdida de capacidad productiva" que "ponga en riesgo los empleos".



CCOO, UGT, USO y SU firmaron el pasado sábado un preacuerdo en Madrid sobre el plan industrial que provocó la dimisión de los delegados de UGT y CCOO en el comité de Cee y Dumbría, que además rechaza su validez. La empresa y UGT defienden que está apoyado por el 73% de la plantilla; el comité de A Costa da Morte, que el 71% del personal gallego está en contra. Los delegados de las minas de Serrabal no participaron en la negociación como por error informó ayer este diario.