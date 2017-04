Más de 100.000 gallegos con trabajos precarios están en riesgo de pobreza

Tener un trabajo ha dejado de ser garantía de estabilidad económica. La precarización del empleo aboca a la pobreza a más de 100.000 gallegos. Se trata de trabajadores que no alcanzan el salario mínimo anual -9.906 euros- bien porque les pagan menos, porque tienen contratos a tiempo parcial o no trabajan los días suficientes al año. Y además viven en hogares con bajos ingresos. Éste es el diagnóstico de un estudio sobre la Población Vulnerable en el Empleo publicado por Fedea (Fundación de Estudios de Economía Aplicada).



Los beneficios de la recuperación económica y la creación de empleo están llegando de forma "muy desigual" a la población española, según advierten los autores de este estudio. En la comunidad autónoma el 6,1 por ciento de los gallegos en edad de trabajar (de los 16 a los 64 años) se encuentra en esta situación de "pobreza laboral". Si se mide en relación al número total de asalariados, el porcentaje de trabajadores afectados es del 12 por ciento.



El estudio, elaborado por Accenture, Fedea y diferentes entidades sociales, busca cuantificar cuántos trabajadores son vulnerables ante el empleo. Para ello contabilizan a todas aquellas personas que forman parte de hogares con pocos recursos y que además están desempleados -y se prevé que sigan estándolo a largo plazo- o bien tienen trabajos precarios y se encuentran por lo tanto en situación de pobreza laboral y sin expectativas de mejora.



En España cifran en 4,2 millones las personas vulnerables ante el trabajo, de las cuales 1,8 millones tienen una "alta probabilidad" de seguir sin empleo en 2017 y otras 2,3 millones tendrá trabajo a lo largo de este año pero serán precarios.



En Galicia los trabajadores vulnerables superan los 210.000, son el 12,3 por ciento de la población en edad laboral y representan el 5 por ciento del total nacional en esta situación. La comunidad gallega es además la sexta del Estado con mayor tasa de personas vulnerables en el mercado laboral. "Dada la situación esperada de la economía y las posibles transiciones laborales que se producirán en el transcurso del año", aproximadamente la mitad de estos gallegos seguirán desempleados a lo largo de 2017. Y la otra mitad, unos 104.000, quedarán "atrapados" en un empleo precario, que los colocará al borde de la penuria económica.



De la precariedad en el empleo dan muestra las cifras de la EPA. Los contratos a tiempo parcial se incrementaron un 12 por ciento en los últimos seis años. Pero además de los 142.200 ocupados a media jornada, la mayoría -89.000- se conforman con ese trabajo porque no pueden conseguir uno a tiempo completo. Y, de hecho, entre 2010 y 2016 los gallegos que se veían forzados a un empleo a jornada parcial por falta de otras oportunidades laborales se incrementaron en un 40 por ciento.



Pero además hay mayor inestabilidad en el trabajo. Casi 40.000 asalariados gallegos tienen contratos de menos de tres meses. De ellos, algo más de diez mil fueron empleados por un tiempo inferior a un mes y este tipo de contratos se incrementaron además un 70 por ciento con respecto al año 2010.