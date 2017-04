El Gobierno reserva 70 millones en primas para coches ecológicos

El Gobierno ha reservado casi 70 millones de euros en los nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE) para estimular la compra de vehículos y seguir impulsando un sector crucial para la recuperación económica como la automoción. Los PGE incluyen dos partidas, una de 50 millones de euros con destino al Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía (IDAE) del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, para una nueva edición del Plan PIVE que será mucho más exigente en materia de emisiones contaminantes (gramos de CO2 por kilómetro recorrido, NOx, etc.), y otra de 16,6 millones de euros, para el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, para reeditar el Plan Movea de incentivos a la compra de coches de energías alternativas (eléctrico, gas, hidrógeno, etc.).



Fuentes del sector aseguran que Industria rechazó lanzar la octava convocatoria del plan PIVE convencional, si no es para impulsar la introducción de vehículos alternativos, tanto eléctricos, como de hidrógeno, de gas o híbridos enchufables.