La Deputación da Coruña premia con 25.000 euros la labor de las firmas Evasa y E-Monte

La Deputación da Coruña concedió ayer los galardones de la primera edición de los Premios ás Mellores Iniciativas Empresariais da Provincia a las empresas Encapsulantes de Valor Añadido (Evasa) -con sede en As Pontes y una de las principales proveedoras mundiales de encapsulantes para el sector fotovoltaico- y E-Monte, radicada en Santiago y especializada en ayudar a los propietarios de terrenos del monte gallego a mejorar su explotación forestal. La firma pontesa recibió el reconocimiento como Mellor Iniciativa Empresarial Consolidada y la santiaguesa como Mellor Iniciativa Empresarial Nova, para empresas con menos de 12 meses de antigüedad. Cada una de ellas recibirá una aportación económica de 25.000 euros.



El acto de entrega de los galardones se celebró en la Finca Montesqueiro, en Oleiros, y contó con la presencia del presidente de la Deputación da Coruña, Valentín González Formoso; el diputado responsable del área de Economía e Emprego, José Luis García; el presidente de la Confederación de Empresarios de A Coruña (CEC), Antonio Fontenla; el alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, y otros regidores de la provincia y representantes empresariales.



Las dos premiadas, según destacó ayer la Deputación da Coruña, destacaron entre las 70 participantes en la convocatoria "por incluir en su modelo de negocio valores como el trabajo en red, la apuesta decidida por la calidad, el fomento de las buenas prácticas de gestión empresarial y de políticas de responsabilidad social corporativa o la vocación de expansión".



Precisamente, Evasa experimentó una rápida evolución pues en apenas una década de actividad se ha convertido en "uno de los principales proveedores mundiales de encapsulantes para el sector fotovoltaico". El 1% de estos componentes de los paneles solares de todo el mundo se fabrican en su planta de As Pontes, con una producción que llega ya a más de 20 países de todo el planeta.



Entre sus proyectos en marcha está también el desarrollo de un nuevo producto para elevar la resistencia y durabilidad del vidrio, tanto para su uso en el sector fotovoltaico como en la construcción civil.



Mientras, la santiaguesa E-Monte es una start-up de reciente creación que pretende hacer frente al problema derivado de la falta de relevo generacional en la explotación forestal en los montes gallegos. Mediante una aplicación en línea, E-Monte ofrece una opción de negocio "fácil y atractiva" para los propietarios de los terrenos, facilitando que se agrupen y encuentren compradores.



El jurado destacó que esta empresa, con menos de 12 meses en activo, cubre un hueco al que nadie había dado respuesta y fomenta el aprovechamiento de un recurso "tan importante como es el sector maderero en Galicia, líder del Estado y entre los primeros de Europa".



González Formoso, que entregó los premios a ambas empresas, destacó "su gran capacidad de innovación, un elemento que llevan inscrito en su ADN" y que les permitió destacar entre las 70 empresas de la provincia coruñesa que aspiraban a hacerse con los premios.



"En la Deputación creemos que la clave de futuro está en el emprendimiento y la innovación, uno de los factores clave para que el tejido empresarial coruñés siga creciendo en cantidad y calidad", destacó el presidente del organismo provincial, que destacó que uno de los objetivos de los premios es "estimular el carácter emprendedor de los coruñeses". "La riqueza de un país no se mide solo por su Producto Interior Bruto, sino por su capacidad para atraer y aprovechar el talento de las personas", subrayó González Formoso durante su intervención en el acto.



Premio al esfuerzo diario



Otra de las pretensiones de la Deputación da Coruña con estos premios es reconocer "el esfuerzo diario" de miles de autónomos, empresarios y empresarias "que con su trabajo diario contribuyen a generar empleo, oportunidades y crecimiento en la provincia de A Coruña". Por ello, el máximo responsable del organismo resaltó la labor tanto de los emprendedores como de las empresas ya asentadas: "Cada iniciativa emprendedora que nace, cada nuevo proyecto empresarial, representa un paso hacia adelante que contribuye a generar riqueza, pero también a crear puestos de trabajo, a fijar población en el rural, a aprovechar y mantener los recursos naturales y, en definitiva, a construir un ecosistema productivo que nos permite seguir a la cabeza del desarrollo económico de Galicia", concluyó González Formoso.



El presidente de los empresarios coruñeses -que ejerció también de presidente del jurado de los galardones-, por su parte, destacó la "brillante iniciativa" de la Deputación da Coruña "que premia la innovación, el esfuerzo y las responsabilidad social de las empresas" y destacó el gran nivel de las firmas participantes en la convocatoria.



Los premios a las mejores iniciativas empresariales se enmarcan en el Plan de Emprego Local (PEL) del organismo provincial, un plan estratégico con un horizonte temporal de cuatro años, con un presupuesto de 30 millones de euros y el objetivo de crear 3.000 empleos en los 93 concellos de la provincia coruñesa.